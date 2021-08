16 nye smittede - antallet af aktive smittetilfælde stiger

Thomas Munk Veirum Onsdag, 18. august 2021 - 12:31

Det seneste døgn er der fundet 16 nye smittede. Det viser dagens smittetal fra Landslægeembedet.

Antallet af aktive smittetilfælde stiger til 102. Tirsdag var det tal 89.

Ifølge statistikken er der ikke længere nogen indlagte med coronavirus. Det var 7. august, at myndighederne oplyste, at to personer var blevet indlagt i Sisimiut.

Tallene for kommunerne viser, at smitten i Qeqqata Kommunia igen tager et hop den forkerte vej, da der er fundet 10 nye smittede i kommunen

Grafik: Landslægeembedet

Tallene for vaccineudrulningen er også blevet opdateret. Tallene viser, at 52.97 procent af befolkningen har fået 2. vaccine: