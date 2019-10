16-årig omkommet i bil-ulykke

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 17. oktober 2019 - 09:36

Senest opdateret kl. 10.07 vedrørende kønnet på den omkomne, red.

Politiet i Nuuk bekræfter over for Sermitsiaq.AGH, at der er sket en bil-ulykke, men vil ikke oplyse om de nærmere detaljer ud over, at man fik anmeldelsen klokken 01.54.

- Vi udsender en pressemeddelelse om kort tid, oplyser den ledende vagtchef hos politiet i Nuuk.

Ifølge Sermitsiaq.AG’s oplysninger var der flere personer i bilen, hvor den 16-årige var passager. Der er modstridende meldinger om personens køn.

Føreren af bilen stak af fra ulykkesstedet, erfarer Sermitsiaq.AG fra kilder, der var til stede på ulykkesstedet i nat. Om føreren af bilen er blevet pågrebet af politiet senere på natten eller her til morgen er uvist. Der var flere passagerer ud over den dræbte og føreren af bilen, erfarer Sermitsiaq.AG.

Opdateres...