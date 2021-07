Nu skal 16-17-årige vaccineres

Merete Lindstrøm Torsdag, 08. juli 2021 - 11:14

En ekstra sending vacciner af typen Pfizer-BioNTech er på vej fra Danmark og ankommer efter planen i begyndelsen af næste uge. Vaccinationerne skal bruges til at vaccinere de 16-17-årige, som indtil videre ikke har været omfattet af vaccinationsprogrammet her i landet.

- Det kræver lidt planlægning, da Pfizer-vaccinen er sværere at håndtere og opbevare. Derfor vil tilbuddet ikke ske over hele landet på en gang. Vi starter i de større byer, oplyser landslæge Henrik L. Hansen til Sermitsiaq.AG.

Indragelsen af de unge i vaccinationsprogrammet er ifølge landslægen en politisk beslutning, der er taget indenfor den seneste uge.

Der er omkring 1500 unge i målgruppen af 16-17-årige, og der er vaccinationer nok til, at alle kan få de to påkrævede vaccinationer med denne sending.

Landslægen fortsat bekymret for den samlede dækning

I næste uge skal der vaccineres i Aasiaat og Sisimiut, og så er alle i landet over 18 år blevet tilbudt vaccination.

Derefter vil man begynde at tilbyde vaccinationer de steder, hvor man allerede har været for at få flere til at takke ja til tilbuddet, oplyser Henrik L. Hansen.

Udfordringen med at skaffe vacciner er væk, da Danmark nu kan levere de vacciner, der er brug for, men der er fortsat ikke høj nok tilslutning til vaccinationsprogrammet, og det bekymrer landslægen.

- Den samlede befolkningsdækning ser ud til at ende på 60 procent, og det er ikke nok til at sikre mod betydelig smittesspredning, så nu handler det om at folk tager imod tilbuddet, siger landslægen.

I Danmark tilbyder man allerede de 12-15-årige vaccination, men det er landslægen ikke klar til at gøre her i landet endnu.

- Vi vil se nogle flere erfaringer fra Danmark, før vi går i gang med 12-15-årige, siger ham.