156 pensionister ramt af politikernes løftebrud

Lørdag, 07. december 2019

Inatsisartuts medlemmer kan med mødelederens tilladelse bruge citater i debatterne, men det er alligevel sjældent, at Bibelen bliver citeret i landstingssalen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

På efterårssamlingen mente flere medlemmer af oppositionen dog, at Naalakkersuisuts ældrepolitik bedst kan beskrives med Matthæus-evangeliets kapitel 13, vers 12, hvor Jesus siger til sine disciple:

– Thi den, som har, ham skal der gives, og han skal få overflod; men den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har.

Begrundelsen for at inddrage netop Jesus i de lange og meget værdiladede debatter om ældrepolitikken er, at ressourcestærke pensionister med en ændret lovgivning fra nytår kan score et stort beløb ved at forblive på arbejdsmarkedet, mens svage pensionister bliver spist af med en regulering af alderspensionen på 1,3 procent.

– Det er meget anstrengende at være ældre i dagens Grønland. Vi ser flere ægtepar, som bliver skilt, fordi alderspensionen til ægtepar er så lav, at to personer ikke kan leve et anstændigt liv for beløbet. Jeg skammer mig, siger Partii Naleraqs formand Hans Enoksen.

De bredeste skuldre…

Begge sider i landstingssalen understreger, at alderspensionister ikke er en homogen gruppe, men der blev ikke sat konkrete tal på de ældres økonomiske forhold.

Sermitsiaq har bedt Finansdepartementet regne på tallene, og facit bekræfter en polarisering blandt de 4.436 personer, som ifølge Grønlands Statistik når pensionsalderen på 66 år i 2020.

Det mudrede billede betød, at koalitionen og oppositionen i Inatsisartut i lange perioder talte forbi hinanden på efterårssamlingen.

De fire seneste koalitioner, alle med Kim Kielsen som formand for Naalakkersuisut, har lovet fuld grundpension til alle pensionister uanset indtægt ved siden af pensionen, men med ændringen af loven om alderspension vil pensionister med en biindtægt over 533.688 kroner miste hele deres pension.

Partii Naleraqs Hans Enoksen kritisererede skarpt dette løftebrud, mens Naalakkersuisuts medlem for sociale anliggende Martha Abelsen forsvarede lovændringen.

– Et løftebrud er et løftebrud, siger Hans Enoksen.

– I et velfærdssamfund skal de bredeste skuldre bære de tungeste byrder, og de højtlønnede kan uden problemer forsørge sig selv, siger Martha Abelsen.

