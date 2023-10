Efter 15 års pause: Veteran gør comeback ved EM Masters

Kassaaluk Kristensen Mandag, 02. oktober 2023 - 16:15

Så løber veteranen for alvor igen.

Den erfarne langdistanceløber, Kim Ringsted-Godtfredsen, har netop deltaget i tre distancer ved europamesterskaberne - EM Masters - i løb, der er blevet afviklet i Pescara i Italien fra den 21. september frem til 1. oktober.

- Det er virkelig godt at kunne løbe igen. Jeg kan kontrollere de smerter, jeg har i knæet, og passer på mig selv når jeg løber. Jeg er meget rørt over, at jeg har kunnet gennemføre løbene i EM Masters, fortæller Kim Ringsted-Godtfredsen til Sermitsiaq.AG.

Klar på nye løbeeventyr

Han har for 15 år siden vundet sit første EM. Siden har han holdt en lige så lang pause på grund af knæskade, men han har langsomt genoptrænet sig selv for at kunne deltage til Masters igen.

Den 57-årige løber har deltaget i distancerne 10.000 meter, 1.500 meter og 5.000 meter. Det løb har han løbet i 30 graders varme.

- Det blev en ganske hård omgang. Men jeg er godt tilfreds med mine resultater. Min indsats viser, at jeg stadig kan måle mig med atleterne, at jeg stadig kan være på toppen. Jeg kunne have trænet mig op mere, men det har jeg så til gode, siger Kim Ringsted-Godtfredsen.

Han er blevet nummer fem i distancen 10.000 meter, er kommet op på nummer 11 ud af 38 deltagere i finalen til 1.500 meter og er igen nået i mål som nummer 11 ud af 35 startende i distancen 5.000 meter.

Ser frem mod næste stævne

Kim Ringsted-Godtfredsen oplyser, at han har løbet i alt fire gange på fem dage, da han har deltaget i semifinale og finale i 1.500 meter-distancen.

- Hvis træningen går godt, så er jeg klar til at deltage til næste års EM Masters, der skal finde sted i Gøteborg. Jeg vil løbe på atletniveau igen, siger han.

Kim Ringsted-Godtfredsen har deltaget i EM Masters sammen med 30 danske løbere under dansk flag, og er således den eneste fra Grønland, der har deltaget i løbene.