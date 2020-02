15-årig pige: Hårdt at vente over to år på dom i voldtægtssag

Walter Turnowsky Mandag, 24. februar 2020 - 06:13

Naasunnguaq Ignatiussen Streymoys nu 15-årige datter måtte torsdag i forrige uge i landsretten gentage hendes forklaring om de begivenheder, der udspillede sig nytårsnat for over to år siden.

Hun fortalte, at en nu 20-årige mand udsatte hende for en brutal voldtægt. Men efter så lang tid kan det være svært at huske samtlige detaljer fortæller pigen.

- Jeg skulle vente først halvandet år med kredsretten. Nu med landsretten skulle jeg vente i samlet over to år siden hændelsen. Her forventer de så, at man kan huske detaljer efter så lang tid, skriver hun til Sermitsiaq.AG.

Følger med på storskærm

Den 20-årige blev ved kredsretten frifundet for voldtægten. Hans forsvarer havde sået tvivl om pigens forklaring. Og kredsretten lod tvivlen komme den tiltalte til gode. Den anklagede nægtede, at han havde været i nærheden af pigen.

- I kredsretten spurgte forsvareren meget ind til alt under det såkaldte samleje og prøvede at få mig til at svare så hurtigt som muligt, så jeg ikke fik tænkt over mit svar. Det oplevede jeg som ret så ubehageligt.

Anklagemyndigheden ankede sagen til landsretten. Selve retssagen er endnu ikke startet i landsretten, men den 15-årige har afgivet sin forklaring.

Pigen fortæller, at vidneforklaringen i landsretten ikke var lige så ubehageligt for hende. Men især én ting var belastende for hende.

- Vi havde aftalt, at den tiltalte ikke skulle være inde i rummet. Det var han så heller ikke fysisk men det var han digitalt. Lige ved siden af mig og min mor var en kæmpe skærm, hvor de havde et videoopkald med ham, så vi stadig kunne se hinanden og høre hinanden.

Manglende hjælp

Den unge pige kommer til at vente et stykke tid endnu inden udfaldet af sagen står klart. Anklagemyndigheden oplyser til Sermitsiaq.AG, at sagen endnu ikke er berammet.

Allerede som 12-årig blev hun udsat for seksuelle overgreb fra en anden mand, der blev idømt psykologisk behandling under tilsyn af kriminalforsorgen.

Pigen selv fik på det tidspunkt ingen psykologisk behandling. Først efter forældrene sender hende på efterskole I Danmark, får hun den nødvendige hjælp.

Hendes mor, Naasunnguaq Ignatiussen Streymoy, har i dokumentaren 'Byen hvor børn forsvinder' fortalt, hvordan det førte til, at hendes datter gentagne gange forsøgte at tage sit eget liv