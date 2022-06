14 voksne og seks børn strandede - samles op af fiskefartøj

Thomas Munk Veirum Søndag, 26. juni 2022 - 10:00

OBS: Opdateret med oplysning om, at gruppen samles op af fiskefartøj.

De tyve personer har ifølge Grønlands Politi været nødt til at søge mod land under en sejlads i to joller.

De 14 voksne og seks børn befinder sig på land lidt nord for den forladte bygd Illorsuit, oplyser Søren Bendtsen fra politiets vagtcentral.

- På grund af is er de søgt ind på land. De har heldigvis kunnet kommet til land, hvor de har kunnet slå telt op, fortæller Søren Bendtsen.

Vil forebygge nødsituation

Politiet giver de strandede en hjælpende hånd med henblik på at undgå, at situationen potentielt udvikler sig til en decideret SAR-operation.

- Vi samarbejder de øvrige myndigheder i JRCC, som er redningskoordinationstjenesten.

- Det, vi arbejder på, er at undersøge, om der er nogen fartøjer i nærheden, der kan sejle i de isforhold og måske være behjælpelige. Så kigger vi også på vejrudsigten for at kunne give dem besked, hvis der bliver et vindue, hvor de kan sejle videre, siger Søren Bendtsen.

Han understreger, at det vægter i politiets vurdering af sagen, at der er seks børn med i gruppen.

Samles op af fiskefartøj

Politiet oplyser ved 11-tiden søndag formiddag, at gruppen samles op af et fiskefartøj fra området.

- Fartøjet sejler gruppen til Illorsuit, og vi gør ikke yderligere, siger Søren Bendtsen.