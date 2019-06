14 unge i Maniitsoq under misbrugsbehandling

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 19. juni 2019 - 18:08

- Jeg er mere frisk, og mine aktiviteter kommer langsomt tilbage, for eksempel mine interesser for sport.

- Jeg har lært at være ædru, og det vil jeg fortsætte med.

Sådan udtalte et par af de deltagende til en behandlingsforløb for unge, der har misbrugsproblemer.

Qeqqata Kommunia har i samarbejde med behandlingscentret Allorfik behandlet 14 unge med misbrug. De unge, der alle er under 23 år, har været igennem en seks uger lang behandling i marts og april.

Behandlingsforløbet er tilpasset de unge, hvilket betyder, at de kunne blive boende i deres by under forløbet.

Det meddeler Qeqqata Kommunia i en pressemeddelelse.

- De unge kan blive boende hos deres forældre, og er i omgivelser de er vant til, hvilket hjælper, når vi arbejder helhedsorienteret og inddrager flere fra de unges netværk, udtaler Jakobine Goleathsen, leder af afdelingen for bistand og familie i Maniitsoq, Qeqqata Kommunia, i en pressemeddelelse.

Alle skal i uddannelse

Jakobine Goleathsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at næsten alle deltagende har søgt til en uddannelse til efteråret, og at de alle får endnu en samtale, før de starter på en uddannelse.

Fem ud af de 14 unge er stoppet med deres misbrug efter behandlingsforløbet og har været igennem en efterbehandlingsforløb. De andre unge fra forløbet modtager samtaler, hvor det afklares, hvilken hjælp og tiltag, der er nødvendig for at den unge kan trives og skabe sig et godt liv, skriver Qeqqata Kommunia i pressemeddelelsen.

Den tilpassede behandling til de unge betyder, at de unge ikke bliver smidt ud af dagens program, hvis de kommer for sent. Hvis de deltagende har et tilbagefald får de også en ekstra samtale, hvor forældrene deltager.

- Mange af de unge er ikke vant til at tale om følelser og det at åbne sig op. Ofte har de oplevelser fra barndommen, som er smertefulde, og de har derfor et stort behov for samtaler, hvor de bliver mødt med forståelse, siger Jakobine.

Qeqqata Kommunia oplyser, at inddragelsen af forældrene og de unges nære netværk har hjulpet på de unge.