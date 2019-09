139 fuldførte uddannelse i udlandet sidste år

redaktionen Lørdag, 21. september 2019 - 10:23

I takt med at flere gennemfører en uddannelse, er antallet der rejser til udlandet for at studere også steget.

- Dette gælder især studerende på de videregående uddannelser, da en stor del af uddannelserne ikke findes her i landet. Antallet af studerende der påbegynder en videregående uddannelse i udlandet, er steget med 21,8 procent siden 2003, skriver Grønlands Statistik.

Sidste år fuldførte 139 nemlig uddannelse i udlandet, viser tallene. 30 blev uddannet i erhvervsuddannelse, mens 109 færdiggjorde deres uddannelse i videregående uddannelse.

- I 2018 udgjorde de studerende i udlandet 30,2 procent af alle aktive studerende på en videregående uddannelse. En del af de studerende vender hjem, mens andre fortsætter med at bo i udlandet efter endt uddannelse, meddeles det.

Det første år efter at have fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse i udlandet i perioden 2003-2018, boede i gennemsnit 63,1 procent af de studerende fortsat i udlandet.

- Heraf var 21,4 procent fortsat i videre uddannelse. Oftest læser de studerende videre på en kandidatuddannelse efter at have gennemført en bacheloruddannelse. I takt med at andelen, der er aktiv i videre uddannelse falder, stiger andelen der vender hjem, lyder det fra Grønlands Statistik.