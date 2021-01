134 danskere har smitsom virusvariant

Ritzaus Bureau Lørdag, 09. januar 2021 - 11:04

Den nye og mere smitsomme virusvariant B117, der stammer fra England, er nu registreret hos i alt 134 personer i Danmark.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en skriftlig kommentar.

2. januar viste tal fra Statens Serum Institut, at der var 88 registrerede smittede med den nye mutation.

Det reelle antal smittede forventes at være cirka otte gange højere, lyder det.

- Den nye virusvariant cluster B117 er sået i vores samfund, og den vokser hurtigt. De nyeste tal viser, at 134 er konstateret smittet med cluster B117 i Danmark, men det reelle antal smittede forventes at være cirka otte gange højere, siger ministeren.

- Cluster B117 gemmer sig under de daglige smittetal, og vi forventer, at den vil blive dominerende i midten af februar. Det betyder, at vi vil få en epidemi med en mere smitsom virus. Cluster B117 har med de seneste udregninger for Danmark vist sig at være 70 procent mere smitsom, end de virusvarianter vi kender.

25 nye dødsfald

Dagens aktuelle smittetal for det seneste døgn er således også opgjort.

Der er registreret 1743 nye coronatilfælde det seneste døgn ud af 94.967 test, oplyser SSI. Antal indlagte falder med 31 til 833. Der er 25 nye dødsfald.