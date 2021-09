13.000 har endnu ikke fået skattepenge tilbage

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 02. september 2021 - 13:34

Mangler du stadig at få din overskydende skat tilbage? Så opfordrer skattestyrelsen dig til at oplyse din bankkonto ved at udfylde en online formular.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Skattestyrelsen oplyser, at omkring 13.000 borgere har fået sat deres overskydende skat i bero, da disse borgere ikke har oplyst deres bankkonto.

- Disse borgere opfordres derfor til at udfylde en online blanket, så pengene kan blive overført hurtigst muligt, lyder det.

Tjek slutopgørelsen

Skattestyrelsen opfordrer endvidere borgere, der får overskydende skat om løbende at tjekke forskudsopgørelsen.

- Selvom det er dejligt at få penge tilbage, så er det et udtryk for, at du som borger har betalt for meget skat i løbet af året. Skattestyrelsen opfordrer til, at du løbende tjekker din forskudsopgørelse, når der kommer ændringer i din indkomst. På den måde kan du selv sikre, at du ikke betaler hverken for meget eller for lidt i skat i løbet af året, lyder det.

NemKonto kommer tilbage

Senere i år forventes NemKonto at blive indfaset i Grønland. NemKonto er din bankkonto, som det offentlige vil bruge til at udbetale penge til. Alle udbetalinger af blandt andet tilskud fra kommunen eller Selvstyret, børnetillæg, alderspension, uddannelsesstøtte og overskydende skat vil ske via Nemkonto.

- Det vil gøre det langt nemmere for det offentlige at udbetale mellemværende med borgerne, oplyser skattestyrelsen.