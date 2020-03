13 test var negative - fortsat kun to smittet

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 20. marts 2020 - 13:09

Prøver fra 13 personer er negative. Det vil sige, at vi kun har to smittede i Grønland, oplyser Kim Kielsen.

Landslægeembedet oplyser, at prøverne ikke kun kommer fra Nuuk, men nogle af dem kommer også fra kysten. Vi afventer i dag 51 svar på coronatest, der er udført, blev det oplyst.

- Sundhedsvæsenet har fået en masser henvendelser vedrørende de smittede og de sårbare. Men hensyn til vurderingen af disse og undersøgelser tager det en masse tid for Sundhedsvæsenet. Vi skal derfor undgå de mange unødige henvendelser, sagde landslægeembedets repræsentant på pressemødet.

Politiet: Stor opbakning

Politimester Bjørn Tegner Bay sagde:

- I skal vide at det koordinerende arbejde kører upåklageligt. Vi oplever en stor opbakning fra alle, som er villige til at gå på kompromis under de seneste tiltag. Befolkningen skal vide, at vi er glade med samarbejdet med jer allesammen. Der er kun få episoder, hvor vi har været nødt til at hæve stemmen.

- Status på det almindelige beredskab kører 100 procent.

- Indimellem opstår der forvirring om, hvad der gælder. Det er vigtigt at se Grønland som to områder. Nuuk og resten af landet. Alle de skærpede regler om butikslukninger,udrejse og forsamlingsforbud gælder alene Nuuk. Forsamlingsforbud på 100 personer gælder resten af landet. Vi arbejder på at få en nem illustration ud, som forklarer, hvor vi står, sagde politimesteren.

Intet nyt om hjælpepakke

På pressemødet blev en hjælpepakke til erhvervslivet ikke præsenteret. Torsdag oplyste Kim Kielsen, at det nok vil tage en til to dage, før finansdepartementet havde hjælpepakken klar til offentliggørelse.