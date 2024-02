16 børnehold klar til at kæmpe for guld

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 15. februar 2024 - 10:32

Alle holdene forventes at blive samlet i dag torsdag i Nuuk, hvor turneringen Polar Seafood Super Cup 2024 for U11 fodboldklubber bliver holdt.

Turneringen starter i Inussivik fredag klokken 13.00, hvor finalerne forventes at blive fløjtet i gang allerede søndag.

- Det har været lidt af en udfordring med at arrangere så stort en cup, for vi skal samle i alt 192 børn og 48 trænere. Det er vores ansvar, at deltagerne oplever arrangementet udviklende og sjovt, fortæller trænerne i B-67’s U11-hold.

KAK’s formand Kenneth Kleist glæder sig over, at arrangementet som forbundet har været med til at gennemføre og oplyser i en pressemeddelelse, at det er Grønlands største turnering for børn i U11-hold.

Klar til kamp

I alt 16 hold skal spille mod hinanden i turneringen.

De er:

B-67 fra Nuuk - i alt tre hold

NÛK fra Nuuk

GSS fra Nuuk

IT-79 fra Nuuk

S-43 fra Nanortalik

K-33 fra Qaqortoq

N-48 fra Narsaq

K-37 fra Maniitsoq

SAK fra Sisimiut

S-68 fra Sisimiut - i alt to hold

T-41 fra Aasiaat

N-48 fra Ilulissat

UB-68 fra Uummannaq

Turneringen vil blive holdt I dagene 16.-18. Februar i Inussivik.

- Fra B-67’s bestyrelse glæder vi os til at følge med i turneringen. Det er vores overbevisning at fodbold ikke kun er fodbold, men er en sport der samler samfundet og er med til at styrke samfundet, og vi er glade for at vi giver børn under 11 år at opleve det sammenhold, siger formand for B-67 Jimmy Holm Jensen.

Du kan følge med i turneringen på Polar Seafood Super Cup 2024’s side.