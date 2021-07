12 nye smittede i Avannaata

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 27. juli 2021 - 11:26

Myndighederne har fundet 12 nye smittede i nordkommunen, oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse:

- Landslægeembedet har haft telefonisk kontakt til alle de smittede, og politiet er i gang med yderligere smitteopsporing. Lige nu tyder det på, at alle de smittede er fra den samme smittekæde, men alle smitteopsporingsrapporter afventes, før der kan drages endelige konklusioner.

Prøverne har været undervejs nogle dage, men alle prøverne skulle til Ilulissat for at blive analyseret, og grundet de logistiske udfordringer tog det længere tid end først antaget, før prøverne blev analyseret.

Selvstyret skriver videre, at alle nærkontakter til de smittede vil blive kontaktet af Coronasekretariatet, men en stor del af disse er allerede i karantæne.

Ifølge Selvstyret har flere af de smittede i Upernavik været til kaffemikker, mens de var smittefarlige, og før de blev klar over, at de var smittede.

Smittede har været til kaffemikker

- Derfor opfordres alle borgere til at følge forholdsreglerne, og begrænse deres nære kontakter.



Paneeraq Noahsen fra Landslægeembedet uddyber:

- I mange af de tilfælde vi har set i Grønland, har personer smittet andre, inden de selv havde mistanke om, at de selv var smittet. Det er en af grundende til at vi har forsamlingsrestriktioner. Her er tale om personer, der har deltaget i sociale arrangementer, og helt uvidende har startet en smittekæde. Selv om vi ikke kan bestemme over folks private hjem, opfordrer vi på det stærkeste til ikke at samles på den måde.

Bekymret for lav tilslutning til vaccine

Hos Landslægeembedet er vurderingen, at det hovedsageligt er folk, der ikke er vaccineret som er blevet smittet:

- Når vi kigger på smittekæderne, kan vi helt overordnet se, at det er de u-vaccinerede der bliver smittet, men også dem der smitter andre. Derfor opfordrer vi alle borgere om at tage imod de lokale vaccinetilbud. I Upernavik er kun omkring 51 procent af befolkningen vaccineret, og sammenlignet med landsplan er det meget lavt, siger Paneeraq Noahsen i pressemeddelelsen.