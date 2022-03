1,2 millioner danskere ”besøger” Ilulissat

Merete Lindstrøm Tirsdag, 29. marts 2022 - 10:56

Visit Greenland har inviteret den danske instagrammer Anders Hemmingsen og kæreste Julie Schoen til Ilulissat for at promovere Grønland til sine følgere.

- Anders har en anden profil, end dem vi bruger normalt, fortæller PR-chef hos Visit Greenland Tanny Por til Sermitsiaq.AG.

Visit Greneland har også før corona gjort brug af influencere på sociale medier, men det har primært været rejseinfluencere indenfor adventurerejser, som henvender sig til den primære målgruppe for rejser til Grønland. Der skiller Anders Hemmingsen sig ud.

- Vi glæder os helt vildt til at besøge Grønland. Vi har for det meste kun været på charterrejser med buffet og vandaerobic, så det bliver spændende at skulle sove en nat i en iglo, siger Anders Hemmingsen om den kommende tur.

Vil gerne have input fra grønlandske unge

Gunden, til at Visit Greenland har valgt Anders, er primært at nå ud til en lidt yngre målgruppe og samtidigt skabe rum for at brande en anden del af Grønland end normalt.

Anders Hemmingsen har 1,2 mio. følgere på Instagram Visit Greenland

Anders Hemmingsen er blandt andet kendt for sit humoristiske univers på sociale medier med over 1,2 millioner følgere på Instagram, hvor brugere sender videoer, billeder og memes af alt fra sjove situationer til aktuelle begivenheder.

Anders Hemmingsen håber at især grønlandske unge vil dele billeder og videoer på Instagram, som reflekterer deres humor og hverdag.

- Send mig gerne billeder og sjove videoer som viser det Grønland kun de lokale oplever og kender. Her er jeres chance for at vise jeres egen version af landet, lyder opfordringen.

Vil vise en anden side af landet

For Visit Greenland er det en mulighed for, at danskerne kan opleve en anden side af Grønland end den, der ofte vises i nyhedsmedierne om mere alvorlige emner.

Visit Greenland er bevist om at instagrammerens følgere ikke nødvendigvis er deres primære målgruppe, men branding af Grønland er også vigtigt overfor kommende kunder i butikken, understreger Tanny Por, som påpeger, at Danmark fortsat er det vigtigste marked for turisme i Grønland.

Sidste år var Visit Greenland med på sidelinjen, da en anden ung dansker var på tur i Grønland og mange af TV2´s seere fulgte med, da Melvin skulle lære grønlandsk og danse trommedans i Katuaq.

Melvin og Anders Hemmingsen har før arbejdet sammen, og det er blandt andet fra Melvin at Anders Hemmingsen er blevet interesseret i Grønland.

Ham og kæresten skal besøge landet 4-8. april, hvor planen også er at kæresten Julie Schoen, som er vinterbader, skal en tur i baljen blandt isfjeldene ved Ilulissat.