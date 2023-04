12 dage uden fly på Østkysten

Redaktionen Lørdag, 22. april 2023 - 13:46

Påsken bød på vejrrelaterede udfordringer i Kulusuk Lufthavn på Østkysten. Massive mængder af vand og vindstød på 35-40 meter i sekundet betød, at alle planlagte flyvninger blev aflyst fra den 1. til 12. april. De sidste dage i påsken lå der 40 centimeter vand og is på selve landingsbanen, som lufthavnens personale kæmpede med at fjerne.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Hos Air Greenland bekræfter kommunikationschef Katja Vahl, at de flere gange forsøgte at få strandede passagerer til og fra Kulusuk, men at de måtte kapitulere på grund af vejret.



- Det er korrekt, at vi ikke havde fløjet siden 1. april. Den 5. april blev den planlagte flyvning mellem Nuuk og Kulusuk aflyst på grund af vejret i Kulusuk. Den 7. april satte vi en ekstra flyvning op for at bringe de strandede passagerer frem. Denne endte desværre også med at blive aflyst på grund af vejret i Kulusuk. Den 10. april satte vi igen en ekstra flyvning op for at bringe de strandede passagerer frem. Denne endte desværre også med at blive aflyst på grund af vejret i Kulusuk – og på det tidspunkt også den oversvømmede landingsbane i Kulusuk, der blev lukket. 12. april blev landingsbanen heldigvis genåbnet med en super indsats fra Mittarfeqarfiit. Vi havde to flyvninger denne dag: En planlagt og en som skulle flyve de strandede passagerer frem. Den ene flyvning måtte desværre vende om på grund af vejret, mens den anden nåede at blive gennemført inden muligheden lukkede til. Siden har vi kunne flyve normalt og har i løbet af onsdag, torsdag og lørdag sidste uge (hvor der alle dage var flyvninger til Kulusuk) fået alle strandede passagerer frem.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: