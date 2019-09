12 bygder får internet med højhastigheder

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 10. september 2019 - 11:49

Tele-Posts udrulning af højhastighedsinternet fortsætter ufortrødent, og nu kan man sætte hak af ved 12 bygder og koncentrere sig om at forbedre tele-forholdene i Upernavik og Uummannaq.

Det er disse bygder, som nu har mulighed for at få Tusass Flatrate internet-abonnement, der giver brugerne mulighed for at streame efter behov til en fast pris om måneden:

Alluitsup Paa,

Arsuk,

Eqalugaarsuit,

Igaliku,

Narsarmijit,

Qassiarsuk,

Qassimiut,

Tasiusaq,

Aappilattoq,

Ammassivik,

Narsarsuaq,

Saarloq

Udviklingsdirektør i Tele-Post Eyðstein Johannesen siger:

- Vi er glade for, at flere og flere bygder får adgang til højhastighedsinternet. Det skal ikke blot ses i lyset af bedre streamingmuligheder, men også i forhold til flere muligheder inden for uddannelse.

Nu er teleselskabet i gang med at forberede, at Upernavik og Uummannaq kan få samme internet-produkter som resten af bostederne langs den grønlandske vestkyst. Det er muligt, efter at radiokæden er blevet udvidet.