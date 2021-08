11 sigtet for at bryde vaccinationskrav

Thomas Munk Veirum Mandag, 16. august 2021 - 11:42

Mindst 160 personer blev natten til lørdag kontrolleret af politiet i nattelivet. Kontrollerne fandt sted flere steder i landet og udmøntede sig i 11 sigtelser for overtrædelse af regler til forebyggelse af covid-19.

- Alle er sigtet for at befinde sig på en beværtning uden at være færdigvaccineret mod covid-19 eller at kunne fremvise en negativ test for smitte med covid-19, som højest var 48 timer gammel, skriver politiet i en pressemeddelelse.

De 11 sigtelser er rejst i Maniitsoq, Qasigiannguit og Nuuk, og lignende overtrædelser er tidligere blevet takseret til bøder på 3.000 kroner.

Husk: Det er ikke nok med første stik

Langt de fleste gæster, som politiet kontrollerede, havde altså deres vaccine eller test i orden. Politiet minder dog om, at der ikke er nok at være vaccineret første gang:

- Selvom man er vaccineret med første dose, er det stadigvæk nødvendigt at kunne vise dokumentation for, at man er blevet testet negativ for smitte med covid-19 senest 48 timer, før man må besøge offentlige tilgængelige lokaler. Det er kun færdigvaccinerede personer, som ikke skal kunne fremvise en negativ test, skriver politiet.

Reglerne om vaccination eller en negativ test gælder indtil videre til og med 24. august. De er indført af myndighederne, efter at smitten med coronavirus er steget markant.