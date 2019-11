11 fra fiskeriområdet på skolebænken i Holstebro

Knud Fl. Larsen Lørdag, 02. november 2019 - 14:57

På det ene hold otte fiskerikontrollører fra GFLK Grønlands Fiskeri Licens Kontrol og på det andet hold tre medarbejdere fra Polar Seafoood.

Selv om der er enkelte moduler i undervisningen, som de to hold er fælles om, har undervisningen af de to hold ikke noget med hinanden at gøre. Fiskerikontrollørerne beskæftiger sig med traditionelle kontrolopgaver som kontrol og overvågning af fiskeri, fangst og jagt og skal være med til at sikre, at de forskellige love og regler bliver overholdt. De tre fra Polar Seafood arbejder på selskabets trawlere, hvor de er med til at optimere driften. Så i fremtiden kan det ske, at en fiskerikontrollør fra GFLK skal udføre kontrolopgaver på en Polar Seafood trawler med en produktionschef, som kontrolløren kender fra erhvervsakademiet i Holstebro.

Helt ny uddannelse

Uddannelsen af fiskerikontrollørerne på Erhvervsakademi MidtVest er helt nyudviklet. Uddannelsen er modulopbygget. Tilrettelagt, så den passer til de forskellige problemstillinger, som fiskerikontrollørerne bliver stillet overfor. Uddannelsen er toårig.

Udviklingskonsulent Inge Hummelshøj Hansen, fiskeriinspektør fra Fiskeristyrelsen Lars Bonde Eriksen og uddannelseschef Kim Gravgaard lægger i en samtale med os ikke skjul på, at de er meget tilfredse med den uddannelse, som de har været med til at udvikle, og de fortæller:

-Det er det første hold overhovedet på akademiniveau. Det er en videregående uddannelse, hvor en gymnasial uddannelse ikke er er et krav. Uddannelsen giver mulighed for at læse videre til en diplomuddannelse og en masteruddannelse. Styrken er også, at man kun skal være i Danmark i overskuelige perioder i løbet af de to år uddannelsen varer.

-Det handler om, at den enkelte skal klædes så godt på, at man som myndighedsperson har de værktøjer, man skal have for at klare de forskellige situationer, som man kommer til at stå i og ikke mindst kunne vejlede i de mange forskellige regler og love, der findes.

-Man skal altid huske, også når man er på kontrolopgaver at møde det enkelte mennesker, hvor mennesket er.

-I Grønland skal man også have en meget fin evne til at færdes blandt folk, man kender.

Akademiet lægger stor vægt på, at undervisningen er meget praktisk orienteret.

På skemaet er der blandt andet: Fiskerilovgivning, myndighedsudøvelse, sikkerhed, fiskebiologi og fiskebehandling.

De tre Polar Seafood

De ansatte fra Polar Seafood bliver naturligvis undervist i noget, som er relevant for deres daglige arbejde ombord på en af selskabet trawlere. Blandt andet kvalitetsoptimering og ledelse.

Glade for de grønlandske elever

På Erhvervsakademi Midi-Vest er man meget glade for at have studerende fra Grønland.

-Det er en berigelse for os. Dels, fordi grønlænderne er her og dels fordi, vi kan være med til at løfte dem, og gøre dem stolte af det, de laver, slutter uddannelseschef Kim Gravgaard.

Holstebro er fin

-Det er en fantastisk mulighed, jeg har fået, siger 42-årige Sofus Frederiksen og fortsætter:

-Det er en rigtig god uddannelse og jeg har fået meget ud af det. Jeg kan godt drømme om at uddanne mig yderligere.

Sofus Frederiksen er uddannet automekaniker. Kommer oprindelig fra Aasiaat og bor nu i Nuuk med kone og børn og har været ansat i GFLK siden august.

-Det er dejligt at være her i Holstebro. Folk er så venlige, og der er ingen stress. Altid er der hjælp at hente, fortæller 22-årige Niklas Møller fra Sisimiut.

Niklas Møller er efter tre års ansættelse hos Polar Seafood produktionschefaspirant.

-Jeg er utrolig glad for, at Polar Seafood har valgt at satse på os.

De tre fra Polar Seafood bor sammen i et rækkehus. De otte fra GFLK er indkvarteret på hotel.

Det lille erhvervsakademi

Erhvervsakademi MidtVest er fordelt på to akademier. Den store afdeling i Herning og den lille afdeling, hvor de grønlandske studerende læser, altså i Holstebro.

De grønlandske elever forsøger at være lidt med i, hvad der sker i byen. Torsdag aften for eksempel var de til et stort håndboldarrangement i Graakjær Arena. Først en dameligakamp mellem TTH Holstebro og Nykøbing Falster Håndbold og derefter herreligakampen TTH Holstebro mod Skanderborg Håndbold. Nogle af de studerende er med i den lokale kajakklub.