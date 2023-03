11-årig grønlandsk skuespiller vil skrive historie med dansk oscarbud

Ritzau Fredag, 10. marts 2023 - 09:04

Det er næsten uvirkeligt for 11-årige Mila Heilmann Kreutzmann, der lige nu befinder sig i Hollywood, hvor hun natten til mandag dansk tid skal sidde i Dolby Theater, når oscaruddelingen finder sted.

Men den er god nok for den grønlandske pige, der i september sidste år flyttede til Viborg, hvor hun til daglig går på Houlkærskolen i femte klasse.

Hun spiller nemlig med i kortfilmen "Ivalu", der er instrueret af den danske instruktør Anders Walter. Grønlandske Pipaluk K. Jørgensen er medinstruktør på filmen.

Den er nomineret for Bedste Kortfilm og kan vinde en af de berømte statuetter.

Kunne slet ikke tro det

- Da vi blev nomineret, kunne jeg slet ikke tro det. Selv på flyet herover havde jeg svært ved at forstå det, fortæller Mila Heilmann Kreutzmann og smiler.

- Men nu er vi her, og det føles helt vildt. Jeg har set så mange amerikanske Hollywoodfilm, så det er helt fantastisk at være her, siger hun.

I filmen spiller hun rollen som Pipaluk, der leder efter sin forsvundne storesøster.

I den barske kortfilm, der er baseret på den grafiske novelle "Ivalu", står det klart, at storesøsteren er blevet misbrugt af deres far, og at der måske er en meget ulykkelig forklaring på hendes forsvinden.

Sagde først nej

For den grønlandske skuespiller Angunnguaq Larsen, som mange vil kende fra DR-successerien "Borgen", var rollen som faren ikke nem at sige ja til.

- Jeg sagde faktisk nej til at begynde med, for jeg synes, at historien var meget dyster og lå meget langt fra mit umiddelbare følelsesregister, fortæller han.

- Men jeg syntes også, det var et emne, der skulle belyses, for det er noget, mange går igennem. Og det ændrede min mening, at kortfilmen måske kan være med til at hjælpe nogle af de børn, siger han.

Det har været målet med filmen, fortæller producer Rebecca Pruzan.

Meget tabubelagt

- Og ikke kun i Grønland, men i hele verden. For det er jo desværre noget, der sker overalt, siger hun.

- Men incest er meget tabubelagt. Derfor synes jeg også, at det er modigt af vores skuespillere, at de vil lægge ansigt til filmen, siger hun.

For Mila Heilmann Kreutzmann betyder det meget også at kunne sætte fokus på nogle af de smukke ting ved hjemlandet til oscarshowet.

- Jeg føler, at vi skriver historie. Og jeg er meget stolt over og glad for, at vi også kan vise Grønlands smukke natur, siger hun.

Hjemme i Grønland bliver der da også kippet med flaget, fortæller Angunnguaq Larsen, der til daglig bor i Nuuk med sin forlovede og tre børn.

- Jeg tror, at hele Grønland følger med derhjemme. Der er sat et event op i Grønlands Kulturhus, hvor de følger med på storskærm, når showet bliver vist, fortæller han.

Oscaruddelingen finder sted søndag aften.