11 år gammel hash-sag udskudt: Tiltalte kunne ikke findes

Thomas Munk Veirum Torsdag, 19. august 2021 - 09:01

Onsdag i denne uge var en 11 år gammel sag om hashhandel og ulovlig våbenbesiddelse planlagt til at køre ved Sermersooq Kredsret.

I sagen går anklagemyndigheden efter, at en mand skal anbringes i anstalt i seks måneder og have konfiskeret 480 gram hash og 167.500 kroner i kontanter samt en ulovlige riffel.

Retssagen blev dog aflyst, da det ikke har været muligt at finde den tiltalte.

Manden er anklaget for flere tilfælde af handel med hash og for at have været i besiddelse af en riffel, som han ikke havde tilladelse til.

Lovovertrædelserne skulle have fundet sted fra 2010 til 2012, fremgår det af anklageskriftet, som Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i.

Anklaget for hashandel i 2010

I november 2010 skulle manden have overdraget 90.000 kroner til en anden, og ifølge politiet skulle pengene stamme fra salg af 300 gram hash.

I maj 2012 er manden tiltalt for at have været i besiddelse af 480 gram hash med henblik på videreoverdragelse samt for at have haft en US-Carabin halvautomatisk riffel, som han ikke havde tilladelse til. Det er forbudt at være i besiddelse af halv-og helautomatiske våben uden tilladelse.

Sidste punkt i anklageskriftet handler om, at manden skulle have brugt 77.500 kroner på daglige fornødenheder og mad i en priode fra januar 2011 til maj 2012. Pengen stammede ifølge anklagen fra salg af 258 gram hash.

Tiltalte kunne ikke findes

Knap 11 år efter den første forbrydelse skulle retssagen mod manden have fundet sted onsdag i kredsretten. Men den blev aflyst, da det ikke har været muligt at finde den tiltalte. Det oplyser chefanklager Morten Nielsen i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Chefanklageren kan ikke komme nærmere ind på, hvorfor den konkrete sag er trukket ud i så mange år. De konkrete forhold vil komme frem under retssagen, hvor retten skal tage stilling til, om det er formildende eller skærpende omstændigheder for den tiltalte.

Morten Nielsen oplyser dog, at der generelt set kan være mange grunde til, at det tager tid at få afviklet en sag:

- Herunder at der tilgår nye forhold, der skal rejses tiltale i, at sagen udsættes på grund af forsvarerskifte, at det ikke har været muligt at forkynde for vidner, tiltalte m.v. – til tider fordi de personer, der indkaldes, flytter, uden at den nye adresse registreres – eller at personer, der er indkaldt, udebliver, udtaler Morten Nielsen.

Aklagemyndigheden afventer nu en ny berammelse af sagen.