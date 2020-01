105 topfolk kaldt til møde i Ilulissat

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 28. januar 2020 - 10:51

Hotel Arctic i Ilulissat danner tirsdag og onsdag rammen om årets bestyrelsesseminar blandt de selvstyreejede virksomheder, der på flere måder danner rygsøjlen i det grønlandske samfund.

Klokken 17.00 vil Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen byde deltagerne velkommen til den tilbagevendende årlige begivenhed.

105 topchefer i form af direktører og bestyrelsesmedlemmer vil deltage sammen med naalakkersuisoq fra finans, erhverv, infrastruktur, fiskeri og med Kim Kielsen for bordenden. Desuden er skatte- og finansudvalgets medlemmer inviteret med til at overvære seminariet.

Bæredygtighed og innovation

Bæredygtighed og innovation er det centrale fokus-emne i år, oplyser Lars Balslev fra Bestyrelsessekretariatet.

Bankdirektør Martin Kviesgaard, Grønlandsbanken, skal blandt andet holde et indlæg om bæredygtighed set ud fra et finansielt perspektiv. Derefter er det den dansk-britiske Tania Ellis, der er én af Skandinaviens førende social business-eksperter, der vil holde et foredrag.

Hun er foredragsholder, prisbelønnet forfatter og international trendspotter og rådgiver om betydningen af social business-trends, der bygger på værdier som bæredygtighed, etik og social ansvarlighed.

Værdifuldt seminar

Administrerende direktør Mikael Thinghuus fra Royal Greenland er én af de deltagere, der har oplevet værdien af bestyrelesseminarierne fra tidligere år.

- Der er ingen tvivl om, at seminariet har en værdi for os. Personligt får jeg meget ud af at møde og netværke blandt mine kollegaer i det grønlandske erhvervsliv. Så på den måde er seminariet hvert år yderst inspirerende, forklarer Mikael Thinghuus til Sermitsiaq.AG.

Vedrørende årets fokus-emne – bæredygtig og innovation – så er det et nøglebegreb, der er med til at definere Royal Greenland som virksomhed. Ja, det er en del af virksomhedens vigtigste DNA.

Præcis definition

- Se blot vort seneste regnskab, hvor over halvdelen af indholdet vedrører bæredygtighed, som betyder enormt meget for os inden for fiskeindustrien. I forhold til andre brancher er bæredygtighed inden for fiskerindustrien meget præcist defineret, siger RG-direktøren, der henviser til, at Royal Greenland blandt andet deltager i en referencegruppe under Dansk Industri, hvor bæredygtighed er omdrejningspunktet.

Igennem de senere år har Royal Greenland bevæget sig fra at være en virksomhed bestående af medarbejder, der udgjorde 793 årsværk til i dag cirka 1.500 årsværk.

RG leverer social bæredygtighed

-Det er min klare overbevisning, at bæredygtighed blandt andet handler om at sikre og skabe arbejdspladser, så det enkelte menneske i det grønlandske samfund får mulighed for at tage vare om sig selv. Her har Royal Greenland en stor aktie i at levere social bæredygtighed, fastslår RG-direktøren.

Om onsdag skal deltagerne blandt andet overvære ceremonisprængningen til den nye lufthavn i Ilulissat. Vel sagtens et kærkomment afbræk mellem de mange indlæg fra forskellige virksomheder og de tilhørende workshops indendøre.

Spot på absurd bureaukrati

Onsdag aften er der afslutningsmiddag, hvor den uddannede civilingeniør og efterspurgte komiker Per Helge Sørensen skal optræde med sit show “Djøf med Løg(n)”, der sætter spot på det absurde bureaukrati i store virksomheder og organisationer.