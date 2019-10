100.000 kroner til grønlandske børn

Redaktionen Tirsdag, 08. oktober 2019 - 16:10

Den samlede tillægsværdi sum på 100.000 kroner for frimærkesalget har TELE-POST i dag overrakt til Foreningen Grønlandske Børn.

- Det er en helt usædvanlig ære, at en monark donerer kunstværker til frimærker. Ekstra glædeligt er det, at dette tiltag nu kommer grønlandske børn til gode, siger frimærkechef i Tele-Post, Allan Pertti Frandsen.

Dronning Margrethe er protektor for Foreningen Grønlandske Børn og har selv opfordret Tele-Post til at donere tillægsværdien af salget til organisationen, oplyser Tele-Post i en pressemeddelelse.

Foreningen Grønlandske Børn er begejstret for doneringen, og oplyser at pengene skal bruges i arbejdet i Grønland.

-Vi er overordentlig beærede over, at frimærkernes tillægsværdi er udpeget til at gå til vores arbejde i Grønland. Her arbejder vi, som i Danmark, for tryg barndom og bedre fremtid for alle grønlandske børn og unge, siger bestyrelsesformand for Foreningen Grønlandske Børn Kirsten Bitsch.

TELE-POST oplyser, at man hvert år laver et særligt frimærke med tillægsværdi til fordel for et velgørende eller kulturelt formål i Grønland.