Over 1000 har underskrevet protest

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 27. november 2019 - 14:30

Gruppen ”Naammaleqaaq! – Nok er nok!” har oprettet underskriftsindsamlingen torsdag den 21. november, og i løbet af en uge har over tusind personer skrevet under på, at Naalakkersuisuts regeringsførelse er utilfredsstillende.

I skrivende stund har i alt 1.324 personer sat deres underskrift på, og tallet vokser dag for dag.

- Naalakkersuisut har endnu engang taget beslutninger uden om befolkningen – det skal stoppe! De bliver nødt til at behandle os som ligeværdige mennesker, lyder det underskriftsindsamlingens beskrivelse.

- Sundhedsvæsenet, vores børn, folk der arbejder for børn, hjemløse med flere må komme i første række i stedet for Naalakkersuisuts egne behov. De er jo Naalakkersuisut for det grønlandske folk, fortsætter kritikken.

Afgifter

Det var beslutningen om at forhøje afgifterne på blandt andet sukker, alkohol tobak og samtidig pålægge indkøbsposer og reklameaviser afgifter, der fik befolkningens utilfredshed over Naalakkersuisut til at kamme over.

- Vi er træt af den måde som Naalakkersuisut styrer vores land! De nye afgifter rammer familier med lav- og mellemindkomster, og det kan vi ikke acceptere! Denne underskriftindsamling har til formål at ændre den måde Naalakkersuisut uden inddragelse af befolkningen styrer Grønland på, lyder forklaringen i den underskriftsindsamling, som protestgruppen har oprettet.​​​​

Protestgruppen har i sidste uge arrangeret en demonstration, hvor op mod 2.000 personer landet over mødte op og demonstrerede mod Naalakkersuisut og deres beslutninger. Der var demonstrationer blandt andet i Nuuk, Aasiaat, Narsaq, Paamiut og Sisimiut.

Gruppen ”Naammaleqaaq! – Nok er nok!” har på tidspunkt 2.896 medlemmer, de har arrangeret endnu en demonstration mod Naalakkersuisut i dag klokken 16:30 i Nuuk, hvor over 400 har tilkendegivet deres interesse.

Der vil endvidere være demonstrationer i København 20:30 og Qasigiannguit.