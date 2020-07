Over 1000 patienter ramt af udsættelse

Redaktionen Onsdag, 15. juli 2020 - 08:03

Helt konkret er 1.026 patienter blevet ramt af udsættelser, siden Grønland lukkede ned 20. marts.

Det skriver avisen AG.

- Generelt har Sundhedsvæsenet forsøgt at gennemføre så mange aktiviteter som muligt under coronasituationen via telemedicin eller Skype for på den måde at mindske smitterisikoen, oplyser kommunikationskonsulent Susanne Mailand Lauridsen fra Sundhedsstyrelsen på AG’s forespørgsel om udsættelser grundet coronasituationen.

Patienter, som er vurderet til ikke at kunne vente, eller hvor telemedicin ikke har været tilstrækkeligt, er blevet indkaldt som vanligt, tilføjer hun.

Af svaret fra sundhedsledelsen fremgår det, at det står værst til hos patienter på det kirurgiske område, hvor alle patienter, som er blevet vurderet til at kunne vente i fire måneder er blevet udskudt.

- Det Kirurgiske område på Dronning Ingrids Hospital udsatte cirka 388 patienter i midten af marts 2020 i forbindelse med COVID-19. Alle patienter, som var booket til undersøgelse, behandling eller kontrol på Kirurgisk område samt patienter, som skulle ses på kystbesøg, blev gennemgået af en læge, lyder det fra DIH.

Børn og unge også ramt

10 patientforløb i børne- og ungdomspsykiatrien er også blevet sat på pause. Det drejede sig om udredningsforløb. DIH oplyser, at patienter, der er under mistanke om psykose, angst eller depression dog er blevet set via skype eller telefon.

Læs mere i den seneste udgave af avisen AG. Du kan få adgang til avisen gennem linket: