Over 1000 opkald på et døgn

Redaktionen Onsdag, 01. februar 2023 - 14:07

At være offer for stalking betyder, at man konstant er i alarmberedskab, for man prøver hele tiden at forudse det næste, stalkeren vil gøre.

Det skriver avisen AG.

AG har kontaktet et offer for stalking. Han vil gerne fortælle sin historie under forudsætning af, at han er anonym. Hans mål er nemlig, at sætte fokus på stalking og konsekvenserne deraf. Redaktionen er bekendt med hans identitet.

Offeret, der bor i en by i Nordgrønland, begyndte for omkring ni måneder siden at skrive med en kvinde fra en anden by.

- Det gik godt, der var ingen røde lamper, der blinkede, vi snakkede rigtig godt sammen, husker han om den spæde opstart.

Omkring tre måneder efter kom hun til hans by, hvor de mødtes i superkort tid, som han selv siger det. Der lagde han mærke til de første små ubehagelige tegn.

- Hun ville for eksempel møde min mor og mine søskende med det samme. Jeg sagde fra og det lod hun til at acceptere, fortæller han.

