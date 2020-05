Over 1000 er corona-testet i Sermersooq

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. maj 2020 - 08:39

Den 3. maj havde 1007 personer i hovedstadskommunen fået gennemført en corona-test og de seneste test viste ingen nye smittede.

Landslægeembedet annoncerede for nogle uger siden, at der faktisk ikke kunne testes nok og opfordrede alle med en eller flere symptomer på at have corona-smitten til at blive testet.

Færre testes i øvrige kommuner

Ude i de øvrige kommuner stiger antallet af test, men det er langt fra så mange, der testes lokalt som i Nuuk. Sydkommunen er den kommune som har testet flest i forhold til antallet af indbyggere, hvis man i den forbindelse ser bort fra Sermersooq.

Opgørelse over test fordelt på kommuner: