100 dage med krig i Ukraine har skabt varige forandringer

Ritzau Fredag, 03. juni 2022 - 07:06

Onsdag den 23. februar i år forsøgte den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, at ringe til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

- Jeg ringede til præsidenten for Den Russiske Føderation, men svaret var tavshed, fortalte Zelenskyj i en videotale sent om aftenen samme dag.

På samme tid forstod mange, at det, som havde været frygtet i ugevis, var ved at ske.

Få timer senere var det Putins tur til at tale. Her fortalte han, at han havde iværksat en "militær operation" i Ukraine.

Fredag er det 100 dage siden, at Rusland invaderede Ukraine torsdag den 24. februar.

90 procent kan ende under fattigdomsgrænsen

Siden er titusindvis af mennesker blevet dræbt, og de økonomiske omkostninger ved krigen har været enorme for begge lande.

Mens store dele af Ukraine ligger i ruiner, og millioner er flygtet, er Rusland blevet ramt af strenge økonomiske sanktioner.

FN's Udviklingsprogram, UNDP, anslår, at hvis krigen fortsætter i et år, vil 90 procent af Ukraines befolkning på knap 44 millioner leve under eller lige over fattigdomsgrænsen.

Med sig har krigen også bragt geopolitiske forandringer.

Verdens største kornproducenter i krig med hinanden

Finland og Sverige, som insisterede på neutralitet og alliancefrihed gennem hele Den Kolde Krig, har søgt om Nato-medlemskab. Imens har en række europæiske lande besluttet sig for at øge deres forsvarsbudgetter.

Krigen har i de seneste to måneder været koncentreret om brutale og langvarige kampe i den østlige Donbas-region. På det seneste er krigsrapporter fra fronten dog blevet erstattet af rapporter om de konsekvenser, krigen har og får for resten af verden.

To af verdens største kornproducenter ligger i krig med hinanden i en tid, hvor madpriserne i forvejen var høje i store dele af verden.

Ifølge Sky News sikrede høsten i Ukraine sidste år mad til 400 millioner mennesker. Men nu kan kornet ikke komme ud af Ukraine, fordi Rusland har blokeret havnene.

Russerne rykker frem

- Der er tale om 1,7 milliarder mennesker, som bliver påvirket af konsekvenserne i det globale marked som følge af krigen, siger leder af UNDP Achim Steiner til det norske nyhedsbureau NTB.

Efter 100 dages krig holder Ukraine fortsat stand, selv om russerne rykker frem i Donbas-regionen.

Michael Clarke, der er professor ved den britiske forsvarstænketank Rusi, skriver i The Times, at Ruslands offensiv begynder at se "mere sammenhængende ud, selv om den fortsat ikke er strategisk klog eller holdbar".

- Med de nuværende tendenser kommer de russiske styrker til efteråret til at være underlegne, både hvad angår våben og antal, skriver Clarke.

Til gengæld kan Putin i sidste ende beslutte at mobilisere nok styrker til at sikre sig de områder, han allerede har indtaget, mener professoren.

Han konstaterer, at det endnu ikke er klart, hvem der vinder krigen.