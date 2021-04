10 politikere fik et dobbeltmandat

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 07. april 2021 - 16:12

Hvem, der skal sidde i de forskellige kommunalbestyrelser, er langt fra afgjort, da indtil flere lokalpolitikere også er valgt ind i Inatsisartut.

Det åbne og endnu uafklarede spørgsmål er, om politikerne med et dobbeltmandat vælger at tage orlov fra kommunalpolitik og lade en stedfortræder indtage sædet, så vedkommende kan koncentrere sig om de landspolitiske opgaver.

De kommende koalitionsforhandlinger, som kan ende i særlige naalakkersuisoq-poster til personer med dobbeltmandater, kan udløse et behov for at få stedfortrædere indkaldt. Om det sker og for hvem må de kommende dage vise.

Fordelingen på partier

Demokraterne, som blev halveret til Inatsisartut-valget, er eneste parti uden dobbeltmandater.

Atassuts to landstingsmedlemmer, Aqqalu C. Jerimiassen og Siverth K. Heilmann, blev således også valgt ind i kommunalbestyrelserne for henholdsvis Avannaata Kommunia og Qeqqata Kommunia.

Naleraqs tre landspolitiske profiler, Hans Enoksen, Pele Broberg og Jens Napatok, fik således også sæde i henholdsvis Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq og Avannaata Kommunia.

Hos IA, valgets store sejrherre og stemmesluger, har man tre politikere, der sidder på et dobbeltmandat.

Venter på opringning

Peter Olsen fra Kommune Qeqartalik vippede sin kollega Ane Hansen af pinden, og spørgsmålet er, om han både vil være borgmester og landspolitiker for IA samtidig.

Over for Sermitsiaq.AG fortæller han imidlertid, at han venter en opringning fra Múte B. Egede, da han gerne vil være naalakkersuisoq, hvis partiformanden ønsker det.

En anden IA’er, som sidder på et dobbeltmandat, er Mimi Karlsen, der blev valgt ind i Qeqqata Kommunia. Og så har vi Stine Egede, der fik et kanonvalg og som indtagerborgmestersædet i sydkommunen. En post hun foretrækker at bestyre med fuld tid. Hun har derfor allerede besluttet sig for at søge orlov fra Inatsisartut, oplyser hun til Sermitsiaq.AG

To siumutter

Blandt siumutterne sidder to personer med et dobbeltmandat: Anders Simon Olsen fra Kommune Kujalleq og Mala Høy Kúko, der blev valgt ind i hovedstadskommunen.