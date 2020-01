10 nye sangfugle opdaget i tropisk øhav

Asbjørn Mølgaard Sørensen, Videnskab.dk Fredag, 10. januar 2020 - 07:21

Velkommen til 2020. Selv om vi er nået langt, så gemmer verden stadig på masser af ukendte dyrearter.

Det viser et nyt studie, hvor forskere netop har fremlagt 5 hidtil ukendte fuglearter og yderligere fem underarter fra det tropiske øhav i Indonesien, skriver Videnskab.dk.

- Alle fuglene er sangfugle, og vi fandt flere af dem i bjergene på øen Taliabu. Mennesker i området har typisk opholdt sig nær kysten, så højderne er rimelig uberørte. Det er helt fantastisk at vi her i det 21. århundrede stadig kan finde noget, som ingen andre biologer har

set, siger Frank Rheindt, der er lektor på National University of Singapore og anførte ekspeditionen, til Videnskab.dk.

Tung troperegn tvang ekspedition til at vende om

Beskrivelserne af de ‘nye’ sangfugle er netop udkommet, men ekspeditionen fandt sted mellem december 2013 og januar 2014.

Og Frank Rheindt var faktisk allerede på sporet af én af fuglene tilbage i 2009: Taliabu- græshoppesangeren.

- Jeg var første gang oppe i højderne på Taliabu som ung i 2009. Jeg havde været der et par timer, da det begyndte at regne voldsomt, og jeg blev nødt til at vende om. Men netop som jeg var ved at give op, hørte jeg en fuglesang, som var bekendt, men alligevel anderledes. ‘Brrrz, brrrz’ lød den. Det mindede mig om den allerede kendte græshoppesanger, men den var mere rå, og frekvensen var anderledes, siger han.

Resten af ekspeditionen var dog allerede nået ned fra bjerget, og regnen tvang ham til at følge efter.

- Men jeg vidste, at jeg måtte tilbage dertil, siger han.

Måske mangler vi kun at opdage 100 fugle i verden

Tilbage kom Frank Rheindt og hans kolleger, og her fandt de altså ikke mindre end fem nye arter af sangfugle og fem nye underarter.

I gennemsnit bliver der fundet 5-6 nye fuglearter om året, men her blev der altså fundet flere på én enkelt ekspedition.

Fugle er dog den bedst kendte dyregruppe overhovedet, og Frank Rheindt skønner, at der nok ikke er flere end 100 ukendte arter tilbage i naturen.

Verden gemmer stadig på masser af andre ukendte dyr

Selvom fuglene efterhånden er godt kortlagt, så er det ifølge Frank Rheindt næsten pinligt så få andre dyr, vi kender til.

- Mennesker ved så meget om det store univers, og alligevel kender vi kun til fem til ti procent af de arter, der findes på Jorden, siger han.

Tobias Wang, der er professor i zoofysiologi ved Aarhus Universitet, bakker ham op.

- Fuglene er rigtig godt beskrevet, og der er lidt flere ukendte pattedyr, men hvis vi kigger på frøer, så bliver der beskrevet rigtig mange nye arter hvert år, og der findes helt sikkert stadig masser, vi ikke kender til. Snakker vi insekter, så er der millioner af arter, der venter

derude, siger han.

Jon Fjeldså, der er professor emeritus på Københavns Universitet har selv været på ekspeditioner for at finde nye dyrearter i Sydamerika.

Han har også et bud på, hvor vi kan finde flere ukendte arter. Men han advarer om, at stederne er ukendte af en årsag.

- De findes i de områder i verden, der er svære at rejse til. Tropiske øer og ubeboede bjergområder er gode steder at starte. Jeg har selv været i de tropiske andesbjerge, og det er både svært tilgængeligt og meget farligt, fordi der også drives guerillavirksomheder, så der er helt sikkert meget uopdaget her, siger han.

Foruden risikoen for at miste liv og lemmer, fortæller han også, at det i dag kan være meget besværligt at få lov til at hente materiale med hjem efter en ekspedition.

- Mange regeringer er i dag bange for import af biologisk materiale. Der er en masse bøvl med at få tilladelse, så det er helt sikkert også en af forhindringerne, siger han.