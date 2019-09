10 nye krydstogtskibe næste år

redaktionen Fredag, 13. september 2019 - 11:25

Grønlandske virksomheder med interesse for krydstogtbranchen deltager i disse dage i stort omfang ved krydstogtsmessen Seatrade Europe i Hamborg.

- Det er både vigtigt at få markedsført Grønland som destination, men også at blive opdateret på de seneste tendenser i krydstogtbranchen. Der er to tendenser der falder i øjnene og det er dels nye investeringer i megaskibe med tusindvis af passagerer og investeringer i flere luksus ekspeditionskrydstogtsskibe, siger Mads Skifte, der er souschef i Visit Greenland, i en pressemeddelelse.

Stor interesse

Krydstogtssæsonen 2019 er ved at være ovre, og Grønland kan se tilbage på endnu en travl sæson. I 2018 oplevede Grønland en stigning på næsten 20 procent i antallet af passagerer.

- Indikationerne fra krydstogtsselskaberne på dette års krydstogtsmesse i Hamborg tyder med al sandsynlighed på at stigningen fortsætter de i de kommende år. Ti nye skibe har allerede meldt deres ankomst næste år, fremhæves det fra turistorganisationen.

Deltagerne er en god blanding af både private og offentlige virksomheder med interesse for krydstogtsbranchen. Følgende virksomheder deltog: Albatros Arctic Cirkel, Arctic Adventure, Greenland Cruise Services, Royal Arctic Line, Blue Water Greenland, Greenland Pilot services, Kalaallit Airports, Polaroil og Visit Greenland.

Passagerudskiftning i hovedstaden?

Lufthavnsudvidelsen i Nuuk giver interesse i messen, oplyses det.

- Det er tydeligt at mærke, at de krydstogtsrederier, der allerede kender Grønland godt, har fulgt med i lufthavnsprojekterne, siger Tina Amondsen, der er forretningsudviklingschef i Kalaallit Airports A/S.

- Den nye lufthavn og de gode havnefaciliteter i Nuuk er klart i fokus og flere selskaber har allerede udtrykt interesse for at lave passagerudskiftning i Nuuk så snart lufthavnen er færdig, lyder det.