10 millioner til film om Grønland, Færøerne og Danmark

Walter Turnowsky Torsdag, 25. april 2019 - 07:13

Det gensidige kendskab mellem Grønland, Færøerne og Danmark skal styrkes ved hjælp af en ny filmpulje.

I den dansk finanslov er der for 2019 blevet afsat 8 millioner kroner til støtte af dokumentarfilm om rigsfællesskabet. Der er yderligere fundet 2 millioner kroner i overskydende licensmidler, så den samlede pulje kommer op på 10 millioner kroner.

- Med puljen Norddok får filmskabere fra især Grønland og Færøerne nu bedre mulighed for at producere og formidle fortællinger set fra andre vinkler, end vi måske hidtil har været vant til at opleve, siger Claus Ladegaard, direktør på Det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse.

- Initiativet kan medvirke til at gøre os klogere på hinanden og styrke fællesskabet, og forhåbentlig kan det danne afsæt for endnu flere fortællinger fra Grønland og Færøerne.

Der er nu ved at blive udpeget en faglig redaktion bestående af to medlemmer fra Grønland, to fra Færøerne og et fra Danmark, der skal tage stilling til de ansøgninger om midlerne.

Ansøgerne kan være tv-foretagender og uafhængige producenter fra Færøerne, Grønland eller Danmark. For danske ansøgere gælder det, at man skal have en grønlandsk og/eller færøsk co-producent tilknyttet projektet. Det Danske Filminstitut administrerer puljen og bistår redaktionen med faglige medarbejdere.

Ansøgningsfristerne er:

Støtte til projektudvikling: 1. juni 2019

Støtte til produktion: 1. november 2019

Ansøgninger stiles til Det Danske Filminstitut.