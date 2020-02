10 god råd: Det svære studievalg

Trine Juncher Jørgensen Søndag, 16. februar 2020 - 12:14

De færreste føler sig hundrede procent afklaret, når de sender en ansøgning afsted om optag på et studie. For mange falder alting først rigtigt på plads, når de starter på uddannelsen. Og for nogen måske endda først, når de har været i gang i et stykke tid. Og ind imellem vælger man forkert, og så må man vælge om.

Er du i tvivl om, hvad du skal vælge, så følger her nogle afklarende spørgsmål, der måske kan hjælpe dig til at vælge rigtigt.



1) Konkretiser, hvad din tvivl bunder i. Handler det om valg af uddannelse - eller handler det om andre faktorer, som f.eks. om du er klar til at flytte hjemmefra, og om du er nervøs for at finde noget at bo i.



2) Afsøg alle muligheder. Jo mere bevidst du er om, hvad der gør dig usikker, jo bedre kan du sætte ind med konkrete løsninger eller søge hjælp f.eks. hos en studievejleder.



3) Drop jagten på det perfekte. Det perfekte studievalg findes ikke. Det gør den perfekte uddannelse heller ikke. Du vil altid kunne forestille dig en uddannelse, der er mere perfekt eller som passer bedre til dig.



4) Tro på den beslutning, du tager. Jo mere du bestemmer dig for at være glad for dit valg, jo bedre føles beslutningen.



5) Lad være med at bebrejde dig selv, at du er ubeslutsom eller usikker. Giv dig selv et klap på skulderen og anerkend, at det her er et valg, der kræver ekstra af dig.



6) Brug både hjerne og hjerte, når du beslutter dig for et studie. Nogle mennesker er bedst til at træffe fornuftprægede beslutninger baseret på fakta og viden. Andre vælger med hjertet eller mavefornemmelsen og beslutter sig ud fra, hvad der føles bedst eller intuitivt virker mest rigtigt. Øv dig i at kombinere de to tilgange, når du skal træffe dit studievalg. Din beslutning bliver nemlig både nemmere og bedre, når du giver plads til både hjerne og hjerte.

7) Tal med dem, der kender dig. Det er en god idé at tale med dine forældre og venner om dit studievalg, da de kender dig godt og kan give dig gode råd med på vejen. Men hvis du lytter mere til dem end til dig selv, nærer du din ubeslutsomhed. Derfor vær klar på, at lytte og tage imod input, men træf din beslutning selv.



8) Slip forventningspresset. Dine egne eller andres forventninger til dig kan føles som et stort pres, når du skal træffe dit studievalg. Måske føler du dig presset til ikke at ”spilde tiden” og gå direkte i gang med studiet efter gymnasiet. Eller udnytte dit snit bedst muligt og søge ind på en populær uddannelse, selvom det måske slet ikke er dig. Det er helt ok at vælge noget andet, end det andre måske forventer af dig.

9) Betragt studievalget som starten på en rejse. Uddannelsesvalget er ikke en endestation. Det er tværtimod kun begyndelsen på en spændende rejse, som du selv kan være med til at forme. Undervejs i din uddannelse vil masser af muligheder byde sig til. Du kan tone din uddannelse med valgfag, komme i praktik og få nye perspektiver på faget og dine jobmuligheder.



10) Find ro i, at valget ikke er endegyldigt. Mind dig selv om, at dit studievalg kan gøres om senere, hvis det viser sig at være helt forkert. Måske koster det penge, tid eller anstrengelse. Men muligheden er der. Og hvis du ikke prøver noget af, finder du jo aldrig ud af, hvad der er det rigtige for dig.



Kilder: dinstudievej.dk, Sunngu.gl

Tjekliste inden uddannelsesstart

Søg om optagelse via www.sullisivik.gl eller Majoriaq

Søg om uddannelsesstøtte

Find/søg bolig

Find evt. børnehaveplads via www.sullisivik.gl

Sørg for privatforsikring

Sørg for en bankkonto

Sørg for flytning - se mere på www.sullissivik.gl

Find læge og tandlæge via www.peqqik.gl

Søg gerne vejledning

Studenterrådgivningen er en afdeling under Center for National Vejledning, som er et initiativ oprettet af Grønlands Selvstyre

Studenterrådgivningen er et offentligt, gratis tilbud om social og psykologisk rådgivning og behandling til elever og studerende på gymnasiale uddannelser (GUX), erhvervsuddannelser (EUD), videregående uddannelser og uddannelsesforløb hos Majoriaq. Studenterrådgivningen består af psykologer, socialrådgivere samt medarbejdere med psykoterapeutisk efteruddannelse.

Alle medarbejdere har tavshedspligt, og man bestemmer selv om man vil være anonym ved henvendelse. Der er etableret rådgivningscentre i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat.

Læs hele uddannelsesavisen som du kan få gratis adgang til på denne side: Klik her – temaet findes nederst til venstre