10 år med Selvstyret: En virkelig spændende tid

Redaktionen Søndag, 23. juni 2019 - 15:23

Vi begynder med et kig i direktørens kalender. Det er til at få sved på panden af. Eller roterende jetlag.

Mikael Thinghuus indledte et hæsblæsende 2019 i Grønland. Herefter gik turen til Norge, Chile og København. Så var det retur til Nuuk og derfra videre til Canada. Efter et ophold i Danmark blev kursen først sat mod Boston, siden Sverige og Kina.

Og så var der påske!

- Jeg vil meget gerne holde en lille påskeferie, skrev Mikael Thinghuus, da journalisten forsøgte at presse et interview ind.

Efter helligdagene fortsatte rejseriet: Først med en tur til Vietham og så via København tilbage til Nuuk, hvor interview-aftalen med AG kunne indfries, inden han skulle skynde sig videre til messe i Bruxelles og senere deltage i et salgsfremstød i Korea med en delegation anført af kronprins Frederik.

Men nu sidder vi altså her – i Royal Greenlands hovedkontor i Nuuk – med en aftale om, at vi skal tale om selvstyrets 10 års fødselsdag og RGs aktuelle formkurve, som i øvrigt er god: Regnskabet for 2018 viser en omsætning på 5,2 milliarder kroner og et overskud på 258 millioner kroner.

Mikael Thinghuus træder ind i lokalet og peger gennem glasvæggen ud mod receptionen, hvor der hænger et nyere oliemaleri af Aka Høegh, et studie i blåt med hav, himmel, isbjerge og en lillebitte RG-trawler i horisonten.

- Er det ikke fantastisk? Jeg er virkelig glad for det, siger han og sætter sig tilrette ved mødebordet med en svagt sitrende rastløshed i kroppen.

Vi er på forhånd blevet enige om, at der undervejs i samtalen også kan stilles mere personlige spørgsmål, men inden vi får os taget sammen til det, lægger han selv kortene på bordet: Han har taget på. Cirka fem kilo.

Mikael Thinghuus går meget sjældent på badevægten, men indicierne begyndte at hobe sig op, ikke mindst at han måtte gå et buksenummer op efter at have brugt samme størrelse, stort set siden han blev konfirmeret.

- Jeg er holdt op med at ryge for ni måneder siden, lyder hans simple forklaring.

Royal Greenlands kampvægt er også vokset under hans direktørtid – fra letweltervægt til sværvægt. Der er ganske vist skåret en del fedt af koncernens sideben, særligt uden for landets grænser, men til gengæld er der skabt en langt kraftigere polstring og volumen andre steder. Det er lige før, man kan påstå, at det har været fede tider.

Lokale satsninger

Mikael Thinghuus tiltrådte som koncernchef tilbage i foråret 2011 – et par år efter selvstyrets indførelse og oven på en voldsom krise i selskabet. Der skulle laves en langsigtet strategi, der kunne bringe rejegiganten tilbage på ret køl.

Thinghuus og medarbejderne kom sammen godt fra start. Henover de efterfølgende år lykkedes det i forening at øge både omsætning og indtjening, og i den proces blev der skabt betydeligt flere lokale arbejdspladser.

