10 år med Selvstyret: Hvornår besøger I os?

De farvestrålende huse ligger spredt ud over det stenede landskab. På turistfotos ser det idyllisk ud, særligt i sommerhalvåret, hvor isbjerge flyder forbi på Scorebysund, og stedet kan besejles. Umiddelbart betragtet ligner bygden mange andre bygder, liggende i en bugt ved en strand og med en kirke i sin midte.

Tager man et landkort frem, står det dog lysende klart, at Ittoqqortoormiit ikke er som de fleste andre steder.

De cirka 370 indbyggere er i vid udstrækning overladt til sig selv. Der er langt – meget langt – til nærmeste naboby. Afstandene er næsten svære at begribe: 1.400 km til Nuuk, 800 km til Tasiilaq.

Den britiske avis The Guardian, som i efteråret 2016 bragte en reportage om bygden, beskrev malende stedet som »klodens mest øde beliggende by«, og Erling Madsen, medgiver da også, at man kan føle sig isoleret så langt fra de store byer og beslutningstagerne.

Erling Madsen er født i Ittoqqortoormiit, han er tidligere borgmester, nuværende jagtbetjent og en af bygdens mere markante stemmer. Han kender hvert et klippefremspring i området. Og han lægger ikke skjul på, at der har bredt sig en vis skuffelse over, hvordan tingene har udviklet sig de seneste 10 år under selvstyret.

- Da vi havde vores egen kommune, fik vi hvert år besøg fra landstinget. Men siden indførelse af selvstyret har vi ikke haft et eneste besøg af landspolitikere. Det er med til at forstærke følelsen af at være et glemt samfund, siger Erling Madsen.

Lægen?

Helt gået i glemmebogen er Ittoqqortoormiit dog ikke. Før påske var medlemmer fra to af Kommuneqarfik Sermersooqs politiske udvalg på besøg. Politikerne aflagde blandt andet visit på Ejnar Mikkelsenip Aluarpia, der danner rammen om 55 børn og unges skoleliv.

Erling Madsen beretter, at besøget vakte glæde, og at mange indbyggere deltog i borgermødet for at komme i dialog med lokalpolitikerne.

- Der var mange gode diskussioner. Vi fik lejlighed til at fremlægge vores synspunkter. Der er problemer med næsten alt. Blandt andet med sundhedsvæsenet. Forleden fik jeg fortalt, at vores midlertidige læge er på vej til at rejse. Det vækker selvfølgelig bekymring, for der kan gå en evighed, før vi får en ny læge, og det kan skabe faretruende situationer, forklarer Erling Madsen.

Da helikopteren igen lettede fra heliporten, måtte borgerne erkende, at der godt kan gå en rum tid, før der atter er »fint« besøg fra Nuuk.

