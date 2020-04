Over 1 million mennesker er nu bekræftet smittet med coronavirus

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 03. april 2020 - 16:48

Over 1 million mennesker er nu bekræftet smittede med coronavirus, der giver sygdommen Covid-19. Det viser tal fra Johns Hopkins University, der opdaterer registrerede tilfælde løbende.

Det første tilfælde blev bekræftet i Kina i december 2019. Siden har sygdommen bredt sig til resten af verden som en steppebrand.

Hårdest ramt er USA med over 245.000 smittede, mens det ser ud til, at Kina nu har kontrol over smitten.

Over 220.000 personer er meldt raske på verdensplan, mens sygdommen indtil nu har krævet 55.000 liv.

10 i Grønland

I Grønland blev det første bekræftet smittet fundet den 16. marts. To dage senere, den 18 marts, blev Nuuk lukket ned for indrejse og udrejse for uvedkommende.

Der er nu i alt ti bekræftet smittede, alle i Nuuk, hvoraf tre af dem er meldt raske.

En uge er gået uden nogen nye tilfælde af covid-19 i Grønland, mens lukningen af rejser gælder indtil videre frem til 8. april.