1. maj: SIK-formand giver politikerne en opsang

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 01. maj 2022 - 19:25

SIK-formand Jess G. Berthelsen gav opsang til politikere i sin tale ved arbejdernes internationale kampdag, i dag, søndag.

Markeringen startede med optog i Nuuk-centrum, mens talerne blev holdt i kulturhuset Katuaq.

Har ikke råd til flybillet

Først vil SIK-formanden vide hvad meningen er med de to lufthavnsudvidelser samt den kommende lufthavn i Qaqortoq.

- Hvem er det, der skal have gavn af de kommende lufthavne? Det er ikke vores medlemmer, de vil simpelthen ikke have råd til at rejse med fly, da billetpriserne er alt for høje, påpegede Jess G. Berthelsen, der gav et eksempel på, at han sammen med en kollega var i Qaanaaq og brugte 50.000 til en returbillet fra Nuuk til Qaanaaq.

Omlægning til gavn for borgere

Han efterlyser også, hvad Naalakkersuisut har af planer for de stigende priser som følge af krigen i Ukraine.

- I andre lande bliver der foretaget forskellige ting for at gøre livet lettere for borgerne i det daglige. For eksempel i Danmark vil der blive givet tilskud til brændstof. Her i landet er brændstofpriserne heldigvis ikke steget endnu, men risikoen er der, såfremt krigen varer ved. Fødevarepriserne er ved at stige kraftigt, og det er virkelig noget, som vore medlemmer kommer til at opleve hårdt. Derfor vil jeg gerne foreslå, at man for det første foretager en omlægning af boligsikringsordningen. Maximal-grænsen for indtægterne skal hæves kraftigt, hvis børnefamilierne blandt vore medlemmer ikke skal blive ramt alt for hårdt af lavkonjunkturen, sager Jess G. Berthelsen.

Grønland skal kunne modtage flygtninge

Flygtninge strømmer ud fra Ukraine som følge af krigen, og ifølge SIK-formanden skal Grønland stå klar med åbne arme.

- Derfor skal vi som verdensborgere tage et ansvar og skal kunne modtage flygtninge her i vores meget rummelige land. Dette skal udtrykkes, idet der er en del, der har talt om, at vi ikke er klar til at tage imod flygtninge, pointerede han.

Efterlyser nyt parti

Han er ked af, at SIK endnu ikke har lavet overenskomstaftale med Selvstyret.

- Hvor er alle de mange løfter? Politikerne blander sig i de andre fagforbunds overerenskomstforhandlinger. Men de siger ikke et eneste ord om SIK’s overenskomstforhandlinger – deres mund er helt lukket her, påpeger Jess G. Berthelsen og fortsætter:

- Måske skal man tænke i nye baner. Måske skal man tænke på at danne et nyt parti, der vil tale for arbejdernes sag – der er jo ingen, der i dag vil komme nærmere ind på deres daglige vilkår.

Til sidst opfordrer SIK-formanden Naalakkersuisut til at arbejde for lønstigninger til lønmodtagerne.

- Vi er helt trætte af, at SIK får skylden for, at lønforholdene er, sådan som de er i dag. SIK sidder ikke med nøglen til den offentlige kasse. De eneste, der kan løfte lønniveauet op, er Naalakkersuisut – det er dem, der suverænt har myndigheden til at åbne op for landskassen. Derfor er vores krav nu, at Naalakkersuisut forhøjer arbejdernes løn sådan, at man kan leve af den, lød det fra SIK-formanden Jess G. Berthelsen.