1. maj taler: Coronakrise og solidaritet

Merete Lindstrøm Fredag, 01. maj 2020 - 16:02

Man må sige at formanden for landets største fagforening tager ordet kampdag bogstaveligt. Han fokuserer i sin tale på tilkaldt arbejdskraft, som længe har ligget ham på sinde, og giver i den forbindelse arbejdsgiverne en ordentlig røffel med på vejen.

- Det kan jo ikke være rigtigt, at betjeningen hos pølsemanden skal udføres af tilkaldt arbejdskraft. Det kan overhovedet ikke accepteres, skriver formand for SIK, Jess G. Berthelsen i sin 1. maj tale.

- Jeg ved udmærket, at nogle af de arbejdsgivere, som jeg vil kalde for ”de udspekulerede arbejdsgivere”, vil sige: ”Ja, det er fordi vi ikke kan få lokal arbejdskraft.”

Men den hopper Jess G Berthelsen øjensynligt ikke på. Han mener, det er arbejdsgivernes ansvar, at lokale ikke vil tage de jobs, som den udefrakommende arbejdskraft sætter sig på i dag.

- Jeg siger det, fordi vi ved, at de filippinske og thailandske arbejderkammerater får en dårlig behandling af disse arbejdsgivere mod, at de arbejder i mange timer dagligt. De bliver tilmed truet med fyring, hvis de melder sig ind i SIK. Det er helt utilstedeligt, lyder det fra formanden.

Se Jess G. Berthelsens tale her:

Økonomi og erhverv i fokus

Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked, Jess Svane, benytter dagen til at tale om hjælpepakkerne under coronakrisen samt tiltag, som Naalakkersuisut har i støbeskeen i en mere langsigtet plan for udviklingen af landets økonomi.

- Jeg vil gerne udtrykke stor taknemmelighed over for de mange personer, der har knoklet – og knokler – på højtryk for at få hjælpepakkerne til at køre. Corona viser os, hvor meget vi formår som samfund og som folk, når tingene spidser til. Vi signalerer over for verden og os selv, at sammenhold og solidaritet er klare grønlandske værdier, lyder det fra Jess Svane.

Selvom Jess Svane er naalakkersuisoq for både erhverv og arbejdsmarked, er der ikke det store fokus på værdier og problemstillinger, der ofte fremhæves på Arbejdernes Internationale Kampdag i hans tale. Han påpeger til gengæld vigtigheden af, at være klar med en plan, når coronakrisen driver over igen.

- Fiskeri og fangst har altid været en del af vores kultur og det vil det fortsat være, men den moderne verden kræver af os, at vi samtidig kigger efter andre græsgange og dermed får en mere balanceret erhvervs- og samfundsudvikling.

Her nævner han turistsektoren som et kæmpe potentiale, eksport af is og vand, samt energiintensiv industri, olie og gas som noget med muligheder.

Arbejderen får hjulene til at dreje rundt

Borgmester i kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen, sender en hyldest til de mennesker som besidder samfundskritiske funktioner, hvis vigtighed vi bliver mindet om netop nu i coronatiden.

- Det er de butiksansatte, der sørger for at varerne står på hylden. Det er chaufførerne, der sørger for, at personer og varer kommer forsvarligt til deres destination. Det er hjemmehjælpere, der sørger for hygiejniske forhold for dem, der er mest udsatte. Det er fiskeriet som sørger for, at der er pengestrøm, og det er administrationsmedarbejdere, som holder hjulene i gang, siger Charlotte Ludvigsen.

- Sådan kunne jeg blive ved. Det er mennesker, der udviser samfundssind og solidaritet. Og dem skal vi huske at hylde – også i dag, lyder det i borgmesterens tale.