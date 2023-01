1. april løftes sløret for forfatningskommissionens arbejde

Merete Lindstrøm Torsdag, 12. januar 2023 - 16:34

Forfatningskommission er i sin afsluttende fase og arbejder på præsntere sit arbejde den 1. april 2023. Forfatningskommissionens arbejde færdiggøres med Ineqi Kielsen som formand, inden for rammerne af de allerede afsatte midler. Det oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse torsdag.

De sidste måneders arbejde bliver uden de seks tilforordnede som er trådt ud ved årsskiftet. Atassut valgte også at trække deres medlem så det bliver Ineqi Kielsen (S), Jens-Erik Kirkegaard (D) og Mari Kleist (N) der sammen med sekretariatets tre medarbejdere skal gøre arbejdet færdigt.

- Jeg er meget glad for at Forfatningskommissionen har sat dato for afleveringen af deres arbejde. Det har været et langt og til tider udfordrende forløb og det er nu op til Inatsisartut at tage stilling til det videre arbejde, blandt andet omkring den videre proces samt udformning af en forfatning, udtaler formanden for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede (IA) i pressemeddelelsen.

Formand for Forfatningskommissionen Ineqi Skourup Kielsen ser frem til at præsenterer det endelig udkast for befolkningen.

Har været længe undervejs

I marts 2019 lå grundlaget for den nye Forfatningskommission klar. Efter at beslutningen om en ny kommission blev taget i november 2016.

I første omgang blev deadline for kommissionens arbejde sat til den 21. juni 2021 - Grønlands Nationaldag. Men den er blevet rykket flere gange blandt andet på grund af corona. Der har også været en voldsom udskiftning i medlemmerne i kommissionen, senest i april sidste år da den af Inuit Ataqatigiit valgte formand - Kuupik V. Kleist trak sig som formand efter lidt over tre måneder på posten.

Det færdige udkast til Forfatning og betænkningen vil blive overdraget til Inatsisartut, der skal tage stilling til det videre arbejde.

Forfatningens formål er, at blive det demokratisk vedtagne lovgrundlag for en selvstændig suveræn grønlandsk stat.