Zink i modstandsmandens fjord

Nogle vil undre sig over navnet, Citronen Fjord andre vil kende baggrunden. Men lad os slå fast med det samme, at det intet har at gøre med, at nogen skulle håbe på at dyrke citroner så tæt på Nordpolen.

Citronen ...

Derimod er fjorden opkaldt efter den modstandsmand, der benyttede dæknavnet Citronen. Hans borgerlige navn var Jørgen Haagen Schmith, og han var under den tyske besættelse af Danmark medlem af modstandsgruppen 'Holger Danske'.

Han var en slags altmuligmand i modstandsbevægelsen og lavede både sabotage og hjalp flygtninge til Sverige. Men han foretog også likvideringer.

...og Flammen

Han blev nær ven af modstandsgruppens mest koldblodige skarpskytte, ​Bent Faurschou-Hviid kaldet Flammen.

Citronen døde i en ildkamp med nazisternes GESTAPO-politi. Tre dage senere slugte Flammen en giftpille, da tyskerne stormede en villa, som han befandt sig i.

Med den historie i baghovedet virker det indlysende, at der også er en Flammen Fjord ganske tæt på Citronen Fjord.

Samt Eigil Knuth

Baggrunden for, hvordan de to modstandsfolks navne er havnet i det allernordligste Grønland skal findes hos billedhuggeren, forfatteren og arkæologen Eigil Knuth.

Han ledede adskillige ekspeditioner i Grønland og 1947-50 opmålte han det indre Peary Land. Eigil Knuth havde selv haft tilknytning til modstandsbevægelsen og begyndte derfor at navngive steder med udgangspunkt i den danske frihedsskamp.

Således er der på Peary Land både et Kap Bopa og et Kap Holger Danske opkaldt efter de to største modstandsgrupper. Der er også Kap Erik Bunch opkaldt efter endnu en falden frihedskæmper. Kap Ole Chiewiz er opkaldt efter en af de ledende figurer i modstanden og der er også en Frihedsrådets elv.

Mineprojektet i frihedskæmperens fjord må siges at stå under mere fredelige fortegn, men måske bringer det Grønland et lille stykke tættere på uafhængigheden.

Her kan du se en trailer til filmen Flammen og Citronen med Thure Lindhardt og Mads Mikkelsen i hovedrollerne

Kilder: Nationalmuseet og Tidskriftet Grønland