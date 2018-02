Zikaza giver jubilæumskoncert

Det populære band Zikaza giver fredag koncert i kulturhuset Katuaq i Nuuk, hvor bandet vil fejre 30-året for udgivelsen af ‘Miki goes to Nuussuaq’, der har solgt over 10.000 plader i sin tid.

Udgangspunktet for koncerten bliver i følge bandet ‘Miki goes to Nuussuaq’, hvor der dog også vil være lejlighed til at høre andre sange med Zikaza.

Med originale bandmedlemmer

Udover bandets nuværende medlemmer vil Kristian Helmer Petersen, Ole Himmelstrup, Jeppe Barkmann, Aviaja Lumholt og Peter Jensen være på under fredagens jubilæumskoncert.

Zikaza, der blev dannet i 1980 i Århus, genopstod i 2006, efter at have været opløst fra år 2000. Nuuk blev herefter hjemsted for gruppen, hvor alle bandmedlemmer var nye, undtagen Siiva Fleischer, der har været forsanger siden 1980.