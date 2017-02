- Ytringsfriheden gælder altså også for Inatsisartuts formand

Inatsisartuts Siumut har som det ledende parti i koalitionen peget på formand Lars-Emil Johansen som formand for Forfatningskommissionen, men endnu inden valget er godkendt i Naalakkersuisut, har det rejst kritik.

Demokraternes Michael Rosing mener ikke, at posten som hele Inatsisartuts formand er foreneligt med så politisk sprængfyldt en post som formand for Forfatningskommissionen.

Kritik afvises

Lars-Emil Johansen afviser kritikken.

- Det er jo ikke sådan, at jeg hverken må sige bæh eller buh, for jeg er folkevalgt politiker lige som alle andre i landstingssalen. Det har aldrig været meningen at gøre Inatsisartuts formand fuldstændig holdningsløs; så burde man i stedet have valgt en robot, siger Lars-Emil Johansen til Sermitsiaq.

- Nej, ytringsfriheden gælder også for Inatsisartuts formand, men naturligvis under behørig hensyn til den agtværdige stilling, som denne position indebærer. Derfor har jeg ret til at have mine meninger, når jeg i øvrigt varetager min post på en sådan måde, at jeg repræsenterer hele tinget, når tinget arbejdet.

