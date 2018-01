Yderdistrikterne får deres eget store hundeslædevæddeløb

Tasiilaq får sit eget Kangiata Qimussersua, mens Qaanaaq får sit eget Inugguit Qimussersua til foråret.

Dermed vil de bedste slædekuske i yderdistrikterne have mulighed for at kunne dyste om den ærefulde titel som den bedste slædekusk i deres eget region:

- Slædekuskene fra Qaanaaq-området og Tasiilaq-området har i flere år ønsket at deltage i landets største hundeslædekonkurrence Avannaata Qimussersua. Og da det kun er S-61 helikopteren, der kan transportere hunde, har de ikke kunnet deltage i løbet, siger Mikkel Jeremiassen, formand for hundeslædeorganisationen Kalaallit Nunaanni Qimussertartut Kattuffiat til Sermitsiaq.AG.

De er en del af Grønland

Netop på grund af at slædekuskene fra Qaanaaq-området og Tasiilaq-området ikke kan deltage i landets største hundeslædekonkurrence Avannaata Qimussersua, vil hundeslædeorganisationen Kalaallit Nunaanni Qimussertartut Kattuffiat arrangere de to regionale storløb i både Qaanaaq og Tasiilaq.

- Vi mener, at slædekuskene i yderdistrikterne ikke skal føle sig forskelbehandlet, fordi de netop bor i yderdistrikterne. Vi har derfor besluttet at arrangere de to store hundeslædevæddeløb i de to regioner, siger Mikkel Jeremiassen.

Kangiata Qimussersua vil blive afviklet i Tasiilaq den 7. april, mens de bedste slædekuske i Qaanaaq-området vil dyste om titlen som Inugguit Qimussersuat i Qaanaaq den 21. april.

- Vi vil gerne opmuntre slædekuskene i de to regioner, og vise vores interesse for dem og vores tilstedeværelse, siger Mikkel Jeremiassen.

Landets største hundeslædekonkurrence, Avannaata Qimussersua, der i år har 30 års jubilæum, bliver afviklet i Ilulissat den 24. marts. Ifølge Mikkel Jeremiassen vil arrangementet have flere kulturelle aktiviteter for at markere 30 års jubilæet.