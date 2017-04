WWF: Stort behov for ny lov om forurening af havet

Grønland er meget bagefter, når det kommer til forurening af havet. Det mener i hvert fald WWF Verdensnaturfonden, der sender en løftet pegefinger til de grønlandske politikere.

Arktis er en losseplads for 300 milliarder stykker plastic

- Der er et stort behov for at få opdateret de nuværende regler - særligt i lyset af den stigende skibsaktivitet i havet ud for Grønland, siger seniorrådgiver hos WWF Mette Frost.

Heavy Fuel Oil er den store synder

Inatsisartut skal i dag førstebehandle et lovforslag, som netop handler om skibenes forurening af havet. Og det er især den stærkt forurenende brændstofstype Heavy Fuel Oil (HFO), som er den store synder.

Danmark undersøger forurening under isen

- Det er godt, at lovrammen giver mulighed for at indføre forbud mod HFO, som er skibstrafikkens største miljøbelastning, og som også er stærkt skadeligt på sundhed og klima. Men hvis der ikke sættes handling bag, er det jo ligegyldigt, siger Mette Frost.

Den forurenende brændsstofstype HFO udgør lige nu ca. 75 pct. af den samlede mængde brændstof, som bruges af skibe i Arktis.