WWF om kvoter: Vær lidt smartere

Beslutningen om at give fangerne i Melvillebugten og Diskobugten lov til at fange yderligere i alt 40 narhvaler, falder ikke i god jord hos WWF, der er bekymret for de langsigtede konsekvenser for bestandene.

Undgå pres

- Vi vil opfordre til, at man forvalter dette lidt smartere, så man undgår det årlige pres fra fangerne sidst på året, siger projektkoordinator Kaare Winther Hansen, der har et særligt fokus på Grønland og de arktiske forhold.

Han foreslår på WWFs vegne, at man fastsætter en årlig bæredygtig kvote, og herfra reserverer et antal dyr til sidst på året, således at der sikres mulighed for indtjening - også i december.

- Hvis man så pludselig står med ikke opfangede kvoter, kan de jo bare overføres til det efterfølgende år, hvor kvoten så bliver udvidet. Det sikrer en bæredygtig forvaltning, forklarer han.

Han understreger, at der igennem de senere år har været flere positive tiltag, hvor Naalakkersuisut har lagt en bæredygtig forvaltningsstrategi. Specielt med forvaltningen af isbjørne på vestkysten, hvor fangsten nu for første gang er bæredygtig. Det håber og krydser han fingre for vil fortsætte.

Mange positive historier

- Der er mange positive historier, men narhvalsbeslutningen trækker desværre den forkerte vej, fastslår projektkoordinatoren.

WWF ser med spænding frem til, hvordan kvoterne for næste år, gældende narhvaler, hvidhval, hvalros og isbjørne, kommer til at være.