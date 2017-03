WWF: Dum ide at hæve isbjørnekvoten

At der lever flere isbjørne end ventet i Baffin bugten bør ikke få politikerne til at overveje at hæve kvoterne.

De nuværende, som længe har været regnet for ubæredygtige, kan til gengæld sandsynligvis opretholdes.

Sådan lyder det fra WWF, efter at den hidtil mest omfattende isbjørnetælling af bestandene i Baffin bugt og længere nordpå i Kane Bassin endelig er offentliggjort Optællingen viser at der væsentlig flere bjørne tilbage end man frygtede på baggrund af seneste optælling i 1990’erne, som var fejlbehæftet fordi man ikke fik bjørne på havisen og i indrfjordene på Baffin øen med.

- Hvis du går ud og hæver kvoterne imens klimaforandringerne betyder at bjørnene bliver magrere og får færre unger, bringer du den her population i fare, fordi den i forvejen er presset af omgivelserne, siger Kaare Winther Hansen, der er WWF Verdensnaturfondens mand i Grønland.

