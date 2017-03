Workshop om sprogteknologi for GUX-elever

I et samarbejde mellem Copenhagen Business School og Departementet for Uddannelse afholder sprogsekretariatet Oqaasileriffik en række workshops for studerende i de fire gymnasiebyer, Sisimiut, Aasiaat, Qaqortoq samt Nuuk.

- Formålet med workshopsene er at de unge får mulighed for at prøve at beskæftige sig med sprogteknologi, skriver Oqaasileriffik i en pressemeddelelse.

Under workshoppene vil eleverne få mulighed for at prøve taleteknologi, hvor man kan lave talesyntese ved brug af sin egen stemme.

- Der er mulighed for at beskæftige sig med sproglæring med gaming samt mulighed for at lave en automatisk holdningsanalyse, oplyser sprogsekretariatet.

Nedenstående ses de forskellige datoer for workshopsene i de forskellige byer: