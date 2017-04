Workshop har hjulpet Hotel Nordbo udover stepperne

Året 2017 er turismens år i Nuuk. Sådan forholder det sig i hvert fald, hvis du spørger turistorganisationen Colorful Nuuk, der henover foråret har stået for to workshops.

Her har virksomheder haft mulighed for at fremme deres forretning, så de kan blive bedre til at tage imod turister. Den mulighed har Hotel Nordbo taget til sig.

- Vi har fået rigtig meget ud af at være med i de her workshops. Om kort tid er vi klar til at lancere nogle helt nye turistprodukter, der blandt andet indebærer byvandringer og et samarbejde med WaterTaxi, fortæller Esther Jensen, receptionist for Hotel Nordbo. Hun har deltaget i de to workshops.

Bedre end forventet

Den tredje og sidste bootcamp løber af stablen i weekenden.

- Jeg havde ikke så mange forventninger til workshopsene, inden vi startede. Ikke andet end at jeg skulle få et par enkelte samarbejdsaftaler op at stå. Så jeg har fået meget mere ud af det end forventer, siger Esther Jensen, der også fortæller, at hun for nylig har lavet et samarbejde med kajakforeningen, så der om nogle måneder vil blive tilbudt pakkeløsninger for gæsterne.

Samarbejdet i stedet for modarbejde

Inputsene til de foreløbige to workshops har været mange. Der er dog et gyldent råd, som Esther Jensen vil arbejde ekstra meget med.

- At arbejde sammen med folk omkring sig i stedet for at modarbejde hinanden. Det har jeg lært er meget vigtigt og rigtig givende. Men også at bruge sine forbindelser i sit netværk, hvis man mangler noget, siger Esther Jensen.

Det har hun allerede nu taget i brug.

- Jeg er i gang med at lede efter nogle værter, som kunne have lyst til at afholde kaffe-mik privat for turister. Der har jeg allerede nu fundet nogle personer, fordi jeg brugte mit netværk til at lede med. Så det er total fedt, siger Esther Jensen.