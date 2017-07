Wimbledon-forbandelsen fortsætter: Wozniacki er ude

Endnu en gang sluttede Wimbledon i ottendedelsfinalen for Caroline Wozniacki, der aldrig er nået længere i den prestigefyldte britiske tennisturnering.

Mandag tabte danskeren 6-7, 4-6 til amerikanske Coco Vandeweghe efter godt halvanden times tennis på bane 3.

Fem gange tidligere i sin seniorkarriere er Wozniacki nået til fjerde runde, og alle gange er det endt med nederlag om mandagen i Wimbledons anden uge. Som det altså skete igen i år.

Skidt fra start

Wozniacki kom skidt fra start og blev brudt i allerførste parti, og amerikaneren fulgte op med at holde sin serv til 2-0, inden Wozniacki kom på tavlen med et rent parti.

Vandeweghe holdt serv til 3-1, men herefter tog Wozniacki styringen og bragte sig foran 4-3. Herefter holdt begge spillere deres serv hele vejen til 6-6, hvorfor første sæt skulle afgøres i en tiebreak.

Her fulgtes spillerne til 4-4, hvorefter amerikaneren med solidt spil og mod til at gå frem til nettet tog tre point på stribe og dermed sættet.

Et tæt første sæt med fint spil fra begge spillere til stor nydelse for tilskuerne på Wimbledons bane 3.

Helt som ventet var der både flere vindere og flere fejl fra amerikanerens ketsjer end fra Wozniackis i første sæt.

Reddede flere breakchancer

Også i andet sæt var der tale om et tæt opgør. Wozniacki vandt de to første bolde og tog tilløb til et hurtigt break, men det fik amerikaneren afværget med fire vundne point på stribe.

Wozniacki holdt sin serv, og det blev de to spillere ved med at gøre uden at afgive breakmuligheder til modstanderen frem til 4-3 i amerikansk favør.

Her kom Wozniacki i store problemer i egen serv, men danskeren fik reddet tre breakchancer mod sig og udlignet til 4-4.

Vandt med endnu et break

De tre brændte chancer slog dog ikke amerikaneren ud. Hun bragte sig straks på 5-4 via et rent serveparti, hvorefter hun brød danskeren og dermed kunne juble over avancement til kvartfinalen.

Især i andet sæt servede Coco Vandeweghe fremragende, og det blev afgørende.

Amerikaneren møder i kvartfinalen slovakiske Magdalena Rybarikov, mens Wozniacki heller ikke i sit 11. forsøg som senior formåede at komme i kvartfinalen i Wimbledon.

/ritzau/