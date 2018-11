»What, det er mærkeligt«: Danske forskere opdager ny kilde til drivhusgas

Videnskab.dk Fredag, 09. november 2018 - 09:51

En dag i 2016 var Jesper Riis Christiansen og Christian Juncher Jørgensen på feltarbejde ved Kangerlussuaq, også kendt som Søndre Strømfjord, i Grønland. De skulle måle på jordens optag af metan. Det skriver Videnskab.dk.

Metan er ligesom CO2 en drivhusgas med meget stor betydning for drivhuseffekten.

Arbejdet bragte dem tættere og tættere på Indlandsisen, og helt tilfældigt afsluttede de dagens målinger for foden af en gletsjer. Netop på et sted, hvor der strømmede smeltevand ud under isen.

»Så sad vi der og kiggede på smeltevandsudløbet, og pludselig kom vores fotograf over til os og fortalte, at der også kom luft ud under gletsjersprækken. Og vi tænkte: ’What, det er mærkeligt’, men vi kunne jo se, at han havde ret – så vi besluttede at prøve at måle på den,« fortæller Jesper Riis Christiansen, som er lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, til Videnskab.dk.

En ny, ukendt kilde til drivhusgasser

Målingerne af den mærkelige luftstrøm viste, at den havde en meget høj koncentration af metan i sig.

Metan er en drivhusgas, og den mest logiske forklaring på det mærkelige fænomen var, at metanen blev frigivet fra smeltevandet, idet den ramte luften uden for gletsjerens trygge indelukke.

Effekten kan sammenlignes med, når du åbner en sodavandsdåse.

Dermed havde forskerne fundet en hidtil ukendt kilde til udledning af drivhusgasser i Arktis. En kilde, som ikke før har været medregnet i klimamodellerne, og en potentielt vigtig en af slagsen, eftersom metan er en vigtig drivhusgas, der er mange gange stærkere som drivhusgas end CO2.

»Vi har foreløbig kun undersøgt det ene sted, men når man kigger rundt, kan man se, at der er rigtig mange af de her smeltevandsudløb. Der er ikke noget, der peger på, at det her er et unikt sted,« siger Christian Juncher Jørgensen, som forsker i klima på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, til Videnskab.dk.

»Pludselig stod vi med en helt ny kilde til metan, som vi ikke kendte før,« tilføjer Jesper Riis Christiansen.

Metan opfører sig uforklarligt

Ifølge en udenforstående forsker, som har læst det nye studie for Videnskab.dk, er der dog nogle udfordringer ved metodeafsnittet, som efter hans mening burde have været rettet, inden det blev udgivet.

Og det er ærgerligt, for fundet er i sig selv interessant, lyder det fra Anders Lindroth, som er professor ved Afdelingen for Fysisk Geografi og Økosystemvidenskab på Lund Universitet.

»Vi prøver hele tiden at forstå det globale klimasystem, og vi ved, at der er aspekter af metan-koncentrationen, vi ikke forstår. Den opfører sig nogle gange på uforklarlige måder, og derfor er det virkelig interessant at finde de her høje koncentrationer et nyt sted,« siger Anders Lindroth til Videnskab.dk.

Han tvivler ikke på studiets hovedkonklusion: At der kan udledes metan i smeltevandsudløb i Grønland.

»Men jeg synes, at der mangler nogle afklaringer og præciseringer i studiet, og det gør det meget svært for mig at sige noget om, hvor vigtigt det er,« siger Anders Lindroth.

